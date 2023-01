TRIBUNA / B. Izquierdo, C. Martínez: ¿alcaldesa o alcalde?

Sábado, 14 Enero 2023 08:55

Saturio Hernández de Marco pregunta a los dos principales alcaldables al Ayuntamiento de Soria en las elecciones del próximo mes de mayo una serie de cuestiones sobre lo que harían si fuesen elegidos por los ciudadanos, desde la quinta planta de más en la promoción de Los Pajaritos hasta el problema de los adoquines o una posible rebaja fiscal.

Esta dicotomía es importante, y quedan menos de cuatro meses, pero se ha de resaltar, pues los mismos, los dos, una y otro, que tienen claridad para obtener el cargo y, para eso, si se produce la elección a una o bien al otro se ha de indicar y, tal vez, debatir, pero eso sé que cae en saco roto.

El Heraldo de Soria el 10-1-2023, con información de José Sosa, informaba que la dirección regional de un partido daba un giro de 180º grados, admitiendo la candidatura de la interesada para Alcaldesa de la Ciudad de Soria.

Sin perjuicio de que la noticia ha sido recogida por numerosos periódicos, El Español, el Mundo y otros, y quedan como noticias muy viejas y ancladas en la nada, especulaciones de números y demás en la candidatura, como la noticia del Heraldo de Soria de 11.11.2022, sobre quién iba a ser el número 2 de la candidatura, y esperamos que no se confirme.

Y eso parece que va a ser sí, pues no hace falta más que ver las fotos de quiénes, por ellos mismos con sólo ellos, se decían el número 1 y el 2 de la candidatura. Las fotos son reveladoras de la situación creada por el anuncio.

Pero ya que la candidata es la interesada, parece de relieve preciso que con el otro candidato con más posibilidades se pronuncie, si quieren, sobre algunas cuestiones y otras mucho más que se derivan a una Alcaldía y a su intento de ser Alcaldesa o Alcalde con 11 concejales, si llega, que es de impagable hecho que imagine que van a conseguir una y otro, quizá.

También el otro candidato.

Porque, es de esperar, que vayan a las elecciones con la idea de sacar 11 concejales/as, o no.

La Tribuna del 28-12-2022 de El Mirón, “Adónde vas, Soria ya”, igual que me permitió la reflexión de, por qué no, Alcalde, Carlos Martínez, pues, esta vez, es quizá Alcaldesa Belén Izquierdo, más bien “Alcaldesa-alcalde tal vez”.

Y habría que preguntarse y saber:

A.- Qué van a hacer, si lo van a hacer, sobre el salvaje adoquinado de la ciudad que perjudica la movilidad y el deambulamiento normal, por la ciudad, no sólo por las personas que andamos casi bien, y también a los que andamos con problemas, mayores o menores, pero problemas de movilidad. Y eso también afecta a los que dicen que andan bien o muy bien.

B.- Eso lo ha dicho el Presidente de la Asociación de Parkinson de Soria y eso no ha sido contestado y solucionado y él y sus asociados tienen derecho a ello y los ciudadanos, por supuesto.

C.- Qué van a hacer con el ruido que el salvaje adoquinado extiende a viviendas, y además incumple la favorabilidad de movimiento de las personas con diversidad funcional, y, además, afecta a las personas denominadas con movimiento normales y andar por la calle salvajemente adoquinada sin sentido.

D.- Qué de la economía municipal, y de su techo de gasto y de la liquidez presupuestaria del mismo y del tiempo en el pago de facturas, y que sepa si una factura de registra en el programa por ejemplo un 1 de abril, en 30 días tiene que estar abonada, o se tiene que contestar de su improcedencia, pues si eso no se hace, pasados los mencionados 30 días, la cantidad de la factura genera intereses; art. 198.4 de la Ley 9/17.

E.- Que le informen de cuánto se tiene que gastar el ayuntamiento en sistemas generales para la viabilidad del Cerro de los Moros, claro siempre que los promotores presenten los instrumentos de planeamiento de desarrollo urbanístico, que llevan del 2007 sin hacer nada, y lo que tardará.

F.- Que se crean si quieren o que no se lo crean, que el Ayuntamiento tiene que adoptar acuerdo por si se estima que no han cumplido sus obligaciones urbanísticas, y se les tiene que dar plazo fehaciente para ejecutar el planeamiento, y sólo si lo incumplen se determinaría los efectos de la Ley Autonómica.

G.- Que se crean si quieren, o que no se lo crean que existen plazos automáticos, que defienden algunos en relación con estas cuestiones urbanísticas en contra de la norma, se ha expuesto en otros comentarios.

H.- Qué hacer sobre la altura construida y respecto de la cual el Ayuntamiento ha abierto expediente de restauración de legalidad, y en el Pleno se señaló que había unas parcelas, municipales y de sistemas generales, que no pueden transferir edificabilidad, para legalizar una altura que nunca se debió iniciar y nunca se debió construir. Pero se ha hecho y puede hasta ser tan ilegal, como la reciente modificación presupuestaria anulada, y de la que nos da cuenta El Mirón el 13.1.2023.

I.- Qué van a hacer sobre los consumidores que hayan comprado viviendas o áticos de una quinta planta, que no se podrían vender y menos transmitir y siempre con las prevenciones de economía presupuestaria y de garantía hipotecaria, si la hay.

J.- Qué van a hacer si se conoce y se debe conocer por afectar a los derechos de los consumidores que el promotor ha obtenido hipoteca sobre cinco plantas, si la decisión municipal sobre la ejecución de viviendas, decisión inicial del proyecto básico, no decide sobre cuatro o cinco plantas, y no podría referirse a cinco plantas, pues el planeamiento no permite esa ejecución, por ser un proyecto básico que no admite, no debe admitir ejecución de obras y, por tanto, no se debió iniciar la construcción, que sólo debe, o parece que deba iniciarse con el proyecto de ejecución, pero tendrá que decidir la situación.

K.- Tendrán que conocer la situación de disciplina urbanística en la ciudad, que comprende no sólo obras, sino también actividades.

L.- Que el hecho de pensar en ir bajando impuestos, y solamente una parte de las dos, puede empezar estableciendo una deducción o rebaja, o como quiera llamársele, de un 7,5% si se domicilia el pago, e incluso aunque se abone fraccionadamente.

L-1.- Ese hecho de la rebaja de impuestos quizá sea un factor de importancia para lo hecho y lo propuesto, que ha dado lugar a que sea la numero uno.

LL.- Tendrá que ir pensando en la mejora del servicio de taxis, de autobuses urbanos y medios similares.

M.- Tendrán que ir pensando en cómo mejorar el servicio de seguridad y de policía local.

N.- Tendrán que ir pensando en racionalizar, suprimir, mejorar, disminuir, las subvenciones de todo tipo que da el Ayuntamiento.

Ñ.- Tendrán que ir pensando en cómo conocer los datos y documentos municipales, y los que hasta la fecha tiene el Grupo que es de esperar que se los entreguen ordenados, quizá.

O.- Bueno, seguro que se nos ocurren más cosas, pero Alcaldesa-Alcalde futura/o-previsible haga lo que quiera y no piense, o piense lo que quiera en defender ese convenio del 2006, y piense en lo que quiera sobre el dato de ni un euro, ni un metro, ni una permuta con los promotores del Cerro, pues a nada tienen derecho.

P.- Recopile, si quiere, todo lo existente de modo real sobre el medio ambiente, sobre los BIC, o sobre los palacios en parte comprados por el Ayuntamiento y la vinculación de los contratos y que los lea.

Q.- Que vean como racionalizar y vehicular el mejor interés municipal en la planificación del Sector de viviendas de la antigua Martinsa-Fadesa, comprado casi todo el terreno por el Ayuntamiento y esa ejecución y/o desarrollo tiene que hacerse con dinero, y eso lleva a la posible venta de parcelas para esa planificación de la que informa José Angel Campillo en la noticia del Heraldo de Soria del día 13.1.2023.

R.- Tienen que decir qué van a hacer con los festejos, Fiestas, y San Juan y los acontecimientos aledaños de todos los días de fiestas, actuaciones, servicios, y toros y vaquillas.

Y bueno, si llega, si llegan, el que llegue, que decidan lo que quiera, pero si es la primera de la oposición que tenga opinión y se lea los papeles-documentos y todos, e incluso los que “es de esperar que ordenadamente” le dé el grupo, el suyo, con la composición anterior, que no parece vaya a reiterarse. Ya veremos.

Que la anulación de una modificación presupuestaria de 600.000€ para la restauración de la muralla, lleva a recuperar el dinero pagado, que no puede abonase, y si eso se ha hecho, el Ayuntamiento tiene realmente un problema.

Y bueno, que si pasean por el Collado hasta el Espolón o hasta el Alto de la Dehesa, “alto de la desa”, saluden a quien les salude y no vayan como si tocaran con la cara el cielo; y eso uno no lo hace.

Y sean once concejales, sean cinco, o seis-siete, tendrán que pensar cómo funcionar de futuro, y sobre todo pensar cómo funcionar como empresaria y como concejal con, seguramente, dedicación exclusiva.

Fdo.: Saturio Hernández de Marco