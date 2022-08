TRIBUNA / Astracanadas y pelajes en el Cerro de los Moros

Jueves, 18 Agosto 2022 13:56

Leonor del Río envia a Saturio Hernández una serie de reconvenciones "cariñosas" para que procure ser más objetivo en sus opiniones, tras leer su último artículo sobre el Cerro de los Moros.

(A modo de carta a D. Saturio Hernández de Marco)

Amigos sorianos, víctimas del calor del estío, me envían a mi retiro veraniego los dos últimos artículos de Ángel Coronado (Mar de fondo más que gruesa) y Saturio Hernández (Astracanada impenitente en el Cerro) publicados en EL MIRÓN de Soria el 15 de agosto.

El primero, como siempre, cargado de un humor que obliga a pensar sobre los males y malvados que nos acechan; me encanta imaginar la imponente vaquería record (¡26.500 vacas!) en el parque madrileño del Retiro, y su precioso estanque rebosante de digestatos. Santo cielo, ¡qué felicidad! Pero, pregunto a nuestros gobernantes, que (a la vista está) se dejan la piel en la batalla por la repoblación de los campos sorianos, ¿por qué razón se pretende llevar la mierda a Valdanzo, pongo por caso, con sus siete fuentes públicas para menos de 40 habitantes, o a Noviercas, destrozando tan idílico resto de campo castellano, para gozo y disfrute de gordos madrileños o pobres chinitos? ¿Por qué se da prioridad a una industria que lo único que persigue es el enriquecimiento de unos pocos a costa de la vida de poblaciones enteras, de la contaminación de santas aguas y la destrucción de benditos paisajes? ¿Por qué, por qué, por qué y así hasta ciento veces ciento? ¿Por qué? ¿No será que han decidido repoblar estas tierras… con cerdos y vacunos?

El segundo, también como siempre, entonando una repetitiva sinfonía de proféticas advertencias y gratuitas descalificaciones de quienes están luchando a piernas y brazos partidos por la salvación del Cerro de los Moros de las garras de la codicia de un promotor aliado con la incompetencia, y seguramente algo peor, de los próceres municipales del urbanismo. ¡Virgen santa, si me recuerda a los pirómanos que andan sueltos por los montes este verano! Saturio, cariño, estudia, estudia… y luego escribe.

Me explicaré, cariño. Si no te importa (la edad, que no la ya lejana libido, me permite ciertas licencias) nos tutearemos en lo que sigue. Gracias. Las declaraciones a la prensa de las “asociaciones de todo pelaje” que tanto te quitan el sueño van encaminadas, pienso yo, a transmitir a la población la barbaridad que, desde cualquier punto de vista que no sea el de los promotores especuladores, significaría la urbanización y posterior construcción de más de mil viviendas en el Cerro de los Moros/Morros. Y no por razonamientos reglamentarios o jurídicos, sino por lo intangible del asunto, por lo aparentemente inútil pero que es el sustento precisamente de nuestra cultura, de nuestra esencia, de nuestra razón de ser: nuestro paisaje, nuestra verdadera riqueza. Se trata del porqué, no del cómo. ¡Y, coño, cariño, claro que el haber sido cantadas esas “zonas” (la próxima vez busca un vocablo más noble, por favor) por quienes lo hicieron les añade un inmenso valor simbólico, además de ser la voz que las hizo universales. He ahí la principal, si no la única, razón que a tant@s nos enfrenta contra tamaña barbaridad. Primero convencer (ay, bendito Unamuno, cuánto que aprender de los maestros), después vendrán los medios y las estrategias para intentar vencer.

Esas asociaciones, sus miembros, están empleando su tiempo, sus horas de merecido descanso, incluso sus dineros, en luchar por evitar que se cometa en nuestra tierra, frente a la ermita del patrón, una barbaridad urbanística que arrasaría la ribera sacra de la poesía española. Y no te quepa la menor duda, cariño, de que sin sus denuncias y acciones populares el proyecto ya estaría aprobado definitivamente por el Ayuntamiento socialista y la Junta pepera. Por todos los dioses, creo que merecen tu aplauso y tu apoyo y no tus chabacanas descalificaciones de mal gusto (perdona la redundancia).

Hace ya meses, me pareció muy acertado tu eslogan “ni un euro ni un metro”. Ahora no se sabe bien a qué carta te quedas, ya que parece que das por hecho que, antes o después, se urbanizará el Cerro, y escribes que el que esas zonas fueran cantadas “no se suprimiría por una ordenación adecuada con infraestructuras públicas y privadas relevantes y efectivas” bla, bla, bla. ¡Qué insensatez! Por todos los santos, Saturio, ¡se trata de un paisaje sagrado! Ninguna ordenación humana podría no ya mejorarlo, ni conservarlo siquiera. ¡Sería su destrucción! ¡Virgen del Perpetuo Socorro! ¡Lo único que el Cerro de los Moros necesita es limpieza y protección y no permitir que sea hollado por sucias manos de especuladores destructores de cultura y los necesarios políticos secuaces de sus atropellos! Sí, claro que sí, cariño, ¡”ni un euro ni un metro”!

Sobre tu insistencia en las casas bajas o bajitas que proponen, según tú, las “asociaciones de todo pelaje”. Alma de cántaro, lo que han repetido asociaciones y arquitectos es que lo que debe hacerse es una revisión del Plan General de Urbanismo que anule la ordenación que fija el actual, o la que propone el promotor, y establezca una nueva que permita EXCLUSIVAMENTE EN LAS ZONAS ADYACENTES A LOS BORDES NORTE Y OESTE DEL SECTOR ya urbanizados, algún tipo de edificaciones de reducidas alturas (como las que ya existen frente a esos bordes) que sellaran la práctica totalidad de los terrenos del Cerro frente a futuros embates especuladores. Nada más, relájate, hombre.

Primero estudiar, luego escribir

Otra cosa son los caminos que se elijan para dar forma administrativa y legal a esa oposición de raíces vitales, culturales y emocionales. Y para eso están, además de las múltiples denuncias de profesionales del urbanismo aparecidas en la prensa, las alegaciones presentadas al proyecto de urbanización del Cerro. Yo no pertenezco a ninguna de las asociaciones que presentaron a la prensa sus alegaciones, pero sí que me he tomado la molestia de solicitarlas y leerlas. No sé qué profesionales, arquitect@s, ingenier@s, abogad@s, habrán colaborado en su redacción, ni si Ángel Coronado o Ricardo Mínguez lo habrán hecho, pero lo que sí sé es que de su lectura solamente se pueden extraer dos conclusiones: en primer lugar que el proyecto presentado es una verdadera chapuza técnica y legalmente, y en segundo lugar que si el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria, sus técnicos que analizarán esas alegaciones y el mismo Pleno del Ayuntamiento que tendrá que votar su aprobación provisional, tienen un mínimo de vergüenza, sólo cabe una opción: la devolución del proyecto a sus promotores o, sencillamente, la denegación de esa aprobación provisional (tengo entendido, y tú así lo explicas, que esto es competencia exclusiva del Ayuntamiento).

Alma de cántaro, te has precipitado en tus equivocados juicios, has inventado algo situado en las antípodas de la realidad. Se trata de más de treinta contundentes alegaciones que cubren, creo yo, todos los aspectos técnicos y jurídicos (incluidos los referidos al paisaje) del proyecto y que deberías leer detenidamente antes de volver a descalificarlas desde el desconocimiento que exhibes en tu artículo. Por cierto, aunque sea una pregunta ineficaz, ¿has presentado alguna alegación al proyecto? ¿O tu defensa del Cerro se limita al bla, bla, bla? Te insisto, cariño: primero estudiar, después escribir.

Con motivo de la insolente campaña, sin ninguna información, de instituciones (Junta, Ayuntamientos, Diputación, Cámara de Comercio) de apoyo al proyecto de la macrogranja proyectada en Noviercas, un bolivariano y antiespañol partido político, antes de pronunciarse sobre el proyecto lanzó una campaña con el eslogan “PRIMERO SABER, DESPUÉS DECIDIR”. Gracias a esa actitud la macrogranja de la ignominia no está aprobada. Pues eso, Saturio, no me seas botarate y estudia antes de opinar sobre lo que, a la vista está, desconoces.

Ojalá que esas “asociaciones de todo pelaje” hagan públicas, si no las alegaciones completas, al menos un amplio resumen de sus principales argumentos, para que sorianos y forasteros conozcan lo que el Ayuntamiento de Soria se ha negado a admitir o, al menos, analizar oficialmente y con transparencia. Ahora tengo el convencimiento del porqué: desde un principio sabían que el proyecto incumplía lo más elemental del planeamiento urbanístico, orientarse a favorecer el interés público, y que, de hacerse público un informe jurídico independiente sobre el proyecto, no tendrían otra opción que denegar su aprobación inicial. Su silencio, el de Alcalde y concejales socialistas, ha permitido, como ha señalado Ricardo Mínguez, que continuara la tramitación del proyecto, pero ahora tienen la última oportunidad para servir a ese interés público para cuya defensa fueron elegidos. O, mi auxilio espiritual, mi adorada Madre del Amor Hermoso, ¿tendremos que echar mano de la palabra traición?

Saturio, cariño, he ahí tu tabla de salvación. Primero saber, estudiar; después opinar, decidir; y después ser claro en los escritos enviados a la prensa para aportar algo de luz a quienes siguen dudando sobre la bondad o maldad del proyecto de urbanización del Cerro de los Moros o sobre las posibles opciones del Ayuntamiento para rechazarlo sin arriesgar “ni un euro ni un metro”.

Con mis mejores deseos para ti y para el Cerro

Fdo: Leonor del Río