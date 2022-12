TRIBUNA / Ángel Ceña, alcalde de Soria, de Soria ¡YA!.

Fernando García defiende en este artículo de opinión la candidatura de Ángel Ceña como alcaldable de Soria, en las municipales de mayo de 2023, como mejor opción para abrir una nueva etapa en el Ayuntamiento de Soria.

Quizás. Tal vez, los dirigentes de Soria ¡YA!, puedan plantearse, al votar si van a presentarse a las elecciones municipales, el no contar como alcaldable, es decir como número uno de la lista, con una persona, político o no, tan conocido como nuestro alcalde Carlos Martínez.

Sin embargo los hechos de la votación de las autonómicas desmienten este aserto ya que los hoy tres procuradores no eran conocidos políticamente hablando. Y ahora, sin ni siquiera cumplir un año, lo son más que muchos y en especial Ángel Ceña, por su notable trabajo como portavoz en las Cortes.

Escribo esto cuando en la opinión pública, por lo que sea, cunde ya el convencimiento de que Soria ¡YA! no va a presentarse a las elecciones municipales.

Y como también percibo ésa sensación, que bien conocido es que me parece un error, llamo la atención, para aprovechar el día 23, que Soria ¡YA! ha convocado día de puertas abiertas en su sede, para darnos personalmente las gracias por nuestro apoyo.

Allí podremos darles nuestra opinión, para que tengan más datos a la hora de decidir y de tomar una decisión sin duda transcendente para todos y que por supuesto puede ser opuesta a la mía.

Dice la convocatoria que 2022 ha sido un año especial para los sorianos. Y así es. Pues 2023 podría ser inolvidable ya que concurren todas las circunstancias para que Soria ¡YA! llegue a la alcaldía de Soria, la presidencia de la Diputación y finalizar el año con un diputado y dos senadores.

Así la voz de los sorianos estará en todas las instituciones, que falta hace.

Lo cual requiere de mucho trabajo pero como dice la convocatoria, juntos es posible hacerlo.

Refrán es que cuesta más el pensarlo que el hacerlo.

Y como sabido es que con un gobierno de mayoría absoluta que conforman en las Cortes PP y Vox, el resto cuenta poco y menos con tres procuradores.

Tendríamos así a Ángel Ceña el candidato ideal a la alcaldía de Soria por Soria ¡YA!, que es tanto como decir de la mayoría de los sorianos pues con él de candidato, la movilización del voto puede llegar a las impresionantes cifras de las elecciones autonómicas.

Reúne Ángel muy buenas cualidades personales y políticas para liderar desde el Ayuntamiento esta nueva etapa, que debe iniciarse, en Soria y para los sorianos, el 28 de mayo de 2023.

Funcionario por oposición libre Ángel Ceña ya es conocido a niveles altos, solo por debajo del alcalde Carlos Martínez.

Pero mientras Martínez, al que perjudica la deriva del PSOE, está quemado después de 16 años en la alcaldía y 8 de concejal, Ángel representaría la modernidad y cambio de un alcalde para Soria más cercano a los problemas ciudadanos, de los comerciantes y de todos- no algunos- empresarios que sin duda verían con buenos ojos un nuevo alcalde. Y esa señales ya le han llegado a Soria ¡YA!. Es curioso que uno de los sitios que parece se detecta más el deseo de que se presenten sea entre los empleados del Ayuntamiento.

Y cuando digo quemado, no estoy diciendo que Martínez haya sido buen o mal alcalde o incluso de los mejores, que de eso podemos debatir otro rato y su comparación con los demás, sino que de haber vergüenza política y moral, Martínez no se hubiera, no debiera, haberse presentado después de 25 añitos en el Ayuntamiento.

Con Ángel como líder se terminarían de curar los complejos que pueden tener algunos de esos jóvenes que lo deben acompañar y a los que dar el paso les puede costar por su falta de experiencia municipal. Ángel no la tenía regional y ahora les da vueltas a muchos. Y por otra parte.

¿Qué experiencia tenía Carlos Martínez hace 25 años?.

¿A quién le ha ido mejor en estos 25 años a Soria o a Carlos Martínez?.

Naturalmente con el compromiso de no superar los ocho años, como principio y ética de Soria ¡YA!.

Y es consenso que mientras en el PP, que va como pollo sin cabeza, no se sepa si manda el presidente, la frustrada alcaldesa, o el que la lió parda, lo tiene crudo.

Así las cosas y como mi sugerencia de las banderitas parece que no cuajó, les propongo a los dirigentes de Soria ¡YA!, ahora partido político de que como mínimo opten por un SI condicional. Me explico.

Parece difícil asumir democráticamente que solo 30/40 personas de Soria ¡YA! decidan esta cuestión. Saben que son herederos de una marca de 20 años de reivindicaciones y no sus propietarios. Y no vaya a ser, como se dice, que sus dirigentes estén esperando que los ciudadanos se acerquen a ofrecerse para sus listas y colaboración, y que los ciudadanos esperen a que los dirigentes les reclamen.

O sea que ni los sorianos podemos esperar todo de Soria ¡YA!, ni Soria ¡YA! debe esperar todo de los sorianos.

Pero cuando se han recibido más de 19 mil votos y más de 28 mil euros para la campaña autonómica hay que tener templanza y saber administrar este éxito.

De esta forma, con este SI condicional, el éxito o fracaso sería de todos. Si una vez adoptada esta decisión, no se pueden formar las listas suficientes o completas ya se verá. Pero. ¿ Y si sobran candidatos para las listas ¿. ¿ Y si se hacen tantas listas como el POSE o PP¿. Se intuye que siguen las ganas de darles otro revolcón como en las autonómicas.

Sin olvidar que quienes dicen querer luchar contra la despoblación, saben o deben saber que es mucho más importante, la alcaldía y presidencia de la Diputación que las Cortes o el Congreso, para modificar esta desgraciada tendencia. Pues el partido se juega en casa.

En definitiva se trata de una decisión de voluntad y de querer. Y así comprobar si es verdad el tópico asociado al soriano caracterizado como orgulloso e individualista, que también tiene sus virtudes, está reñido, a mi juico no , con el participativo y solidario, virtud que sí tiene el soriano especialmente en momentos críticos y decisivos como este.

Y esa participación y solidaridad ahora solo la representa Soria ¡YA!, como ya se vio y es labor de muchos, al menos 19 mil y pico, que en compañía y respeto debemos contribuir a llenar esas listas, trabajo y financiación, para repetir el éxito de las autonómicas, si queremos de verdad empezar a ser en lo posible, dueños de nuestro destino.

Y tópico no es y menos en Soria, que;

“SE HACE CAMINO AL ANDAR”.

Fdo: Fernando García.