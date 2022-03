Soria ¡Ya! pide a Tudanca que se abstenga

Jueves, 03 Marzo 2022 20:42

El cabeza de lista de la agrupación de electores de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha pedido al secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, que se abstenga en las votaciones para constituir el próximo gobierno regional.

https://www.facebook.com/ElMironDeSoria/videos/678829600228406

"Se lo hemos pedido directamente. Su abstención sería una opción bastante interesante. Sería la opción, para los sorianos, más interesante, con el objetivo de lograr la ejecución del programa", ha reconocido Ceña a preguntas de los periodistas, tras la reunión mantenida con el líder socialista en Soria.

Ceña, que ha coincidido con Tudanca a la hora de calificar la reunión como "cordial", ha recordado que la negociación abierta con el Partido Popular no es para formar parte de ningún gobierno, sino para que, si el PP gobierna en solitario, pueda tener un acuerdo de investidura siempre que el programa de la Soria ¡Ya! se refleje en un documento, con un compromiso "fehaciente y claro y con un cronograma de ejecución".

Tudanca ha subrayado que en la votación a la presidencia a las Cortes regionales se pondrá de manifiesto de qué lado está cada partido: si del de la regeneración y del cambio o del PP que lleva 35 años de abandono de la Comunidad y, en concreto, de Soria.

En cuanto a un posible veto de Soria ¡Ya! a un gobierno con Vox, de lo que se ha congratulado Tudanca, Ceña ha señalado que hace tiempo han dicho que si PP y Vox suman suficiente, "nosotros salimos de la ecuación".

"Siempre hemos dicho antes y durante la campaña, y después, que no vamos a cambiar servicios e infraestructuras, por derechos humanos", ha resaltado.

Ceña ha reconocido que si Vox se abstiene, el escenario sería totalmente diferente, aunque habría que ver que contiene "esa abstención".

"La reivindicación de Soria ¡Ya! no la puede satisfacer ningún equipo que no esté en el gobierno. En la oposición no se va a construir más rápido el hospital o se va a traer antes la radioterapia o se van a poner más ambulancias", ha señalado.

Ceña, que ha confirmado que se reunirá la próxima semana en Soria con el PP para avanzar en la definición del programa de gobierno, ha resaltado que en el posible pacto de investidura intentarán "atar lo más posible" los acuerdos con el Partido Popular, con reflejo en los presupuestos regionales.

El procurador electo de Soria ¡Ya! ha deseado que no se produzca una repetición de elecciones, ya que, a su juicio, sería una "tomadura de pelo" para los ciudadanos, tras adelantarse unas elecciones autonómicas "de una forma no muy justificada".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista presentará candidatura a la Presidencia de las Cortes para regenerar el funcionamiento del Parlamento autonómico.

Para Ceña, esta candidatura le parece razonable por ser la segunda fuerza más votada.

"Con nosotros no ha hablado nadie para pedirnos el voto. Llegaremos el 10 de marzo a las Cortes regionales, vamos con nuestra estrategia, pero como de momento nadie nos ha recabado el apoyo, permítirme que nos la mantengamos discretamente", ha asegurado a los periodistas el procurador electo por Soria ¡Ya!

El PSOE ha pedido disculpas a los representantes de Soria ¡Ya! tras acusarles la semana pasada el secretario general de Soria, Luis Rey, de "blanquear" al PP, con un posible apoyo en la sesión de investidura de las Cortes regionales.

“El PSOE seguirá apostando por el diálogo para evitar que Vox tenga presencia en el gobierno de Castilla y León y la responsabilidad de que eso no ocurra es del PP”, ha reiterado Tudanca.