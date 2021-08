Soria ¡Ya!: mucha cortesía, pocos hechos

Jueves, 26 Agosto 2021 12:53

La plataforma Soria ¡Ya! ha calificado este jueves como "más de lo mismo, una mera cortesía epistolar" la respuesta ofrecida por el Gabinete de Presidencia del Gobierno, a las reivindicaciones reclamadas a primeros de agosto sobre las inversiones pendientes en la provincia.



El movimiento ciudadano remitió el pasado 5 de agosto una extensa carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para mostrarle su descontento por las multimillonarias inversiones anunciadas para los aeropuertos de Madrid y Barcelona, mientras siguen pendientes en la provincia, después de décadas, muchas de las inversiones comprometidas por las administraciones.

EL nuevo director del Gabinete de Presidencia del Gobierno, Óscar López, en nombre del presidente, ha remitido una carta a la plataforma ciudadana en la que destaca la llegada del Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social a la capital, pero en la que, según ha apuntado la Soria ¡Ya!, no aclara ninguna de las cuestiones planteadas por el movimiento ciudadano.

El colectivo soriano ha calificado esta nueva respuesta del Gobierno es "más de lo mismo, una mera cortesía epistolar", ya que no trata ni aclara ninguno de los temas expuestos en la carta de Soria ¡Ya! y que llevan pendientes años.

Según el movimiento ciudadano, parece que sobre la mesa sólo está el CPD, una muy buena noticia para Soria, pero que no es el único asunto del Estado en la provincia.

Para la plataforma hay más temas pendientes que resolver de forma urgente, como son, la apertura de la nueva cárcel, la finalización de las autovías A-11 y A-15, la modernización de las líneas férreas y mejoras de servicios de tren y autobús o la puesta en valor y uso de una vez por todas del edificio del Banco de España, entre otros muchos.

Ya en el pasado mes de junio, y tras entregar una carta al equipo del presidente Pedro Sánchez en la feria Presura, el entonces jefe de Gabinete, Iván Redondo, respondió con un escrito similar al del nuevo director.

En ambos casos, la plataforma ha agradecido la cortesía, pero ha asegurado que hubiera preferido que se hubiese dado respuesta a todas las cuestiones planteadas.

Soria ¡Ya! ha reiterado que se ha terminado el tiempo de las palabras y de los votos de confianza, y que los ciudadanos de la provincia no pueden seguir siendo víctimas de la "política del trampantojo" por parte de las administraciones con continuos gestos de cara a la galería pero sin hechos en forma de ejecución de las inversiones y cumplimiento de los compromisos adquiridos públicamente.