Soria ¡Ya! enmienda cuentas regionales de 2024 para la provincia

Martes, 19 Marzo 2024 19:31

El procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceñam ha defendido esta tarde en el pleno de las Cortes cla enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales de Castilla y León para 2024, que muestra el rechazo del movimiento ciudadano a las cuentas diseñadas por el ejecutivo de Fernández Mañueco y García Gallardo.

En opinión de Soria ¡Ya!, los presupuestos asignados a la provincia de Soria por el bipartito PP-VOX no son buenos para los sorianos.

“Son decepcionantes una vez más. Perpetúan las diferencias de trato y los desequilibrios territoriales que llevamos ya muchas décadas soportando”, ha denunciado Ceña ante el pleno de las Cortes.

Para los sorianistas, un 6,2 por ciento del total de la inversión de Castilla y León no es suficiente para afrontar los desequilibrios de la provincia de Soria en servicios e infraestructuras. “Desequilibrios que se vienen agravando después de 41 años de autonomía”, ha señalado Ceña.

Según Soria ¡Ya!, en las inversiones provincializadas para el año 2023, la Junta dejó 25 millones de euros sin invertir.

“No sólo no han gastado dinero no provincializado en inversiones en la provincia de Soria. Es que no han gastado ni lo previsto específicamente para Soria”, ha lamentado Ceña en su intervención.

Durante su turno de palabra, el procurador soriano ha insistido en que no es aceptable valorar “como algo positivo” la inversión por habitante, ya que no es lo mismo dar servicios en una provincia como Soria, con todos los condicionantes que tiene, como en Valladolid.

“Nos han vaciado y llevar los servicios a Soria, a una provincia de 10.306 kilómetros cuadrados con 8,6 habitantes por km2, es más caro”, ha apuntado.

Ceña ha lamentado que en las partidas destinadas a sanidad no haya inversiones suficientes para terminar los cuatro centros de salud pendientes en la provincia.

“Vemos que el presupuesto de 2024 para esta finalidad es ínfimo y que la finalización se va a demorar más allá de 2028”, ha declarado.

En esta parte de su intervención, el procurador por Soria ha recordado que tanto la actual modernización del Hospital Universitario Santa Bárbara como la instalación de la unidad de radioterapia están suponiendo años de retrasos.

Hospital y PEMA

En cuanto a la reforma del hospital, Ceña ha incidido que ha sido el único de la comunidad cuyas obras han sufrido retrasos. “Somos víctimas de sus retrasos”. Sobre radioterapia, ha señalado que “no vamos a felicitar a la Junta por su finalización. Pero nos alegramos si, de verdad, llega por fin esta ansiada infraestructura sanitaria, prometida en 2007”.

No ha faltado una mención al PEMA, “Ya ni sabemos cuánto dinero han invertido allí. Pero va por encima de los 150 millones de euros. Aunque más que invertido yo diría enterrado. Y de momento los resultados visibles son escasos o nulos” ha lamentado Ceña.

El portavoz parlamentario de Soria ¡YA! también ha denunciado el “fiasco del Plan Soria Conectada y Saludable, mayor que el Plan Soria I”.

El procurador ha puesto como ejemplo el aeródromo de Garray. “¿Cómo puede ser que para 2023 presupuestaran 3,5 millones de euros en el aeródromo de Garray y, después de no gastar ni un euro, vuelvan con 3,8 millones de euros para 2024?”.

“Creeremos y confiaremos cuando veamos”, ha terminado el representante de Soria ¡Ya!.