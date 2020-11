Soria ¡Ya! denuncia la incapacidad política para impulsar la A-15

Jueves, 19 Noviembre 2020 09:35

La plataforma Soria ¡Ya! ha denunciado la "nula incapacidad" de los representantes políticos de la provincia para incluir mayor dotación económica para la autovía de Navarra(A-15), en el tramo entre Soria capital y Tudela, que lleva tres décadas de tramitación.



El movimiento ciudadano ha reflejado en las redes sociales su "tristeza, impotencia y hastío", por lo que han calificado como "desidia" de los representantes políticos sorianos en el Parlamento español para introducir enmiendas a los Presupuestos estatales de 2021 y permitir acelerar la construcción de esta infraestructura.

Para la Soria ¡Ya!, la provincia vuelve a sufrir la "falta de compromiso" gubernamental en un eje vertebrador para España como la A-15, que uniría por autovía la autovía del Duero con el valle del Ebro y Cataluña.

"Tras dejarse caducar las Declaraciones de Impacto Ambiental y tener que rehacerlas, con el sobrecoste que ello supone, de nuevo se deja en la estacada está infraestructura, tan necesaria para Soria en particular y para España en general", ha lamentado.

La Soria ¡Ya! recuerda que el alcalde de Soria, Carlos Martínez, apuntó hace unas semanas que había llegado la hora de que se prestara atención a esta infraestructura largamente demandada, mientras el secretario provincial del PSOE, Luis Rey, y el diputado socialista, Javier Antón, anunciaron su voluntad de corregir la inversión para la autovía de Navarra en el trámite de enmiendas, un planteamiento que no se ha realizado.

El alcalde de Soria aseguró ayer que estaban trabajando para desbloquear la A-15 a través de una vía extrapresupuestaria que llegaría de la mano del desarrollo de un plan de infraestructuras viarias que será financiado con fondos europeos.

"Con tristeza, impotencia y hastío observamos una vez más, que las promesas de los programas electorales, y las declaraciones públicas de nuestros representantes no son sino anuncios vacíos, sin ninguna intención real de mover un dedo por nuestra provincia. Nuevamente los sorianos sentimos que nos toman el pelo, que no pintamos nada, y que ninguno de nuestros políticos apuesta por esta provincia", ha censurado el movimiento ciudadano.

La Soria ¡Ya! denuncia que para los representantes políticos de la provincia debe ser más importante "calentar el sillón, que levantar la voz para defendernos", porque desgraciadamente en los presupuestos de 2021 han demostrado una vez más "lo poco o nada que la provincia de Soria importa para el Gobierno de Sánchez".