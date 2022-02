Soria Talent arranca galas de preselección

Miércoles, 09 Febrero 2022 13:07

Llegan las galas de preselección a la tercera edición de Soria Talent y lo hacen con un papel protagonista del público.

Si en anteriores ediciones el público elegía a su favorito en la final, en 2022 su voto será decisivo, ya que será el encargado de repescar a uno de los participantes que se quede fuera tras conocer la decisión del jurado.

De esta manera, el público soriano se sentirá parte de Soria Talent desde la primera y hasta la última gala convirtiéndose en indispensable.

Las emisiones de las galas de preselección serán los domingos 20 y 27 de febrero y 6 de marzo a las 20.00 horas en el canal de Youtube de Soria Talent.

Tras las emisiones se llevarán a cabo las votaciones a través de redes sociales en las que el público podrá apostar por su favorito.

Entre los talentos que se verán sobre el escenario del Aula Magna Tirso de Molina, gracias a la colaboración con la Diputación Provincial de Soria, destacan el canto, la música, el baile, la calistenia, la magia o el teatro.

El jurado estará formado por el cantante Mitxel Girón, de El Guapo Calavera, la cantante Susana Torres y el actor Nicasio Martínez. Ellos serán los encargados de elegir a los finalistas. Las galas estarán conducidas por el actor soriano Iván Manrique, impulsor de Soria Talent.

Para asistir como público a la grabación de las galas será necesario apuntarse a través de www.soriatalent.com.

Presencia fuera de Soria

Esta tercera edición ha traspasado las fronteras provinciales, suscitando el interés de residentes en otros lugares de España.

“Este año ha pasado una cosa curiosa: el proyecto ha llegado más lejos porque se han apuntado personas de otras provincias o comunidades autónomas que querían participar”, ha explicado el promotor de la iniciativa, Iván Manrique, quien ha matizado que “al no cumplir las bases no pueden entrar en Soria Talent porque no tienen ninguna vinculación con Soria”.

“Así que nos ha tocado ponernos en contacto con ellos y explicárselo pero nos está sorprendiendo lo que está creciendo este proyecto porque incluso ha habido gente que reside fuera de España interesada en venir a participar”, ha señalado.

El Ayuntamiento de Soria vuelve a ser organizador de este evento junto a la Asociación TASO Espacio de Cultura, apostando de nuevo por este formato cuyo objetivo es descubrir y poner en valor los talentos existentes en la provincia.

El ganador del formato recibirá un cheque de 1.000 euros gracias a la colaboración del Consistorio capitalino.

Como en las ediciones anteriores el público asistente a la gala final también elegirá a su favorito, que recibirá un lote de productos de la Marca de Garantía Torrezno de Soria.