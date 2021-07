Seminario para asesorar a empresas de biomasa

Sábado, 17 Julio 2021 13:36

El CEDER de Lubia participa en un seminario clave para asesorar a las empresas del sector de la biomasa sobre las oportunidades de financiación del Programa Horizonte Europa.

La segunda mitad de 2021 va a ser un periodo clave para las empresas que quieran aprovechar las oportunidades del programa Horizonte Europa, recientemente aprobado.

Por este motivo, el CEDER-CIEMAT participa en un seminario online que se celebrará el 22 de julio en abierto para que cualquier entidad interesada pueda asistir, en horario de 10:30 a 12:30 horas.

Es gratuito y se puede acceder al programa e inscripción en: www.avebiom.org/.

Este centro del Gobierno de España ubicado en Lubia asesorará en este seminario a las empresas del sector de la biomasa sobre las oportunidades de financiación de este programa decisivo para el presente y el futuro.

Horizonte Europa es el programa marco de investigación e innovación (I+I) de la Unión Europea (UE) para 2021 -2027. Con un presupuesto de 95.517 millones de euros para este periodo de siete años, Horizonte Europa será el Programa Marco con el mayor presupuesto hasta la fecha, teniendo el potencial de generar importantes beneficios económicos, sociales y científicos.

Se estima que Horizonte Europa, creará hasta 320.000 nuevos puestos de trabajo altamente cualificados para el año 2040 y consolidará el liderazgo de Europa en Investigación e Innovación.

Con el fin de facilitar información sencilla y clara sobre aquellas convocatorias de Horizonte Europa que sean interesantes para las empresas del sector de la biomasa, AVEBIOM (Asociación Española de la Biomasa), ha organizado un seminario por videoconferencia el próximo 22 de julio, bajo el título “La biomasa en el Horizonte Europa: cómo participar en las siguientes llamadas de proyecto”, que contará con la intervención de Luis Saúl Esteban, jefe de la Unidad de Biomasa del CEDER-CIEMAT.

El CEDER-CIEMAT, centro de investigación en energías renovables y muy especialmente en el aprovechamiento de la biomasa en toda su cadena de valor, aportará su visión como institución coordinadora de varios proyectos europeos.

Actualmente, la Unidad de Biomasa del CEDER-CIEMAT coordina el proyecto europeo BeonNat (Innovative value chains from tree and shrub species grown in marginal lands as a source of biomass for bio-based industries), financiado con fondos de la Unión Europea del y del Bio Based Industries Consortium.

Su objetivo es crear productos de alto valor añadido y base biológica mediante el cultivo de especies arbóreas y arbustivas infrautilizadas, en tierras marginales de Alemania, Rumanía y España.