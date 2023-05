Sanz (Podemos): "Somos los únicos con voluntad de políticas verdes"

Miércoles, 24 Mayo 2023 19:06

El candidato a la alcaldía de Soria por Podemos Alianza Verde, Alberto Sanz, ha subrayado que es el único partido con voluntad política de aplicar políticas verdes, ya que al PSOE se le llena la boca diciendo que el ecologismo es una de las tres patas de su programa, pero tiene el gran problema de “tocarle los pies” a los grandes poderes fácticos.

“Igual que es republicano pero juancarlista, es muy ecologista pero solo cuando eso no signifique pisarle el callo a grandes empresas que tengan intereses puramente egoístas en nuestra ciudad y que se puedan llevar por delante, sin ninguna mala conciencia, la ecología”, ha censurado.

Sanz ha avanzado esta tarde que una de las medidas básicas para hacer más ecólogica la ciudad es poner en marcha la empresa municipal de energía, que garantice que toda la que se consume en edificios municipales y el alumbrado público tenga un origen totalmente renovables.

Además quieren crear comunidades energéticas para que “por fin” la energía solar deje de ser esa entelequia futurista y pase a ser una realidad muy extendida, sobre todo en las personas más vulnerables.

“Queremos renovar la flota de vehículos propiedad municipales, no sólo los del transporte, y revertir a la gestión pública el ciclo del agua, donde pagamos un recibo absurdo e incomprensible, donde se nos está cobrando una tarifa que no estamos gastando y no incentiva el ahorro”, ha avanzado.

Sanz ha asegurado que también quieren que Soria sea un municipio libre de macrogranjas y que se pueda sumar al pacto alimentario urbano.

En este sentido ha recordado que el PSOE fue uno de los partidos que apoyó abiertamente la macrovaqueria de Noviercas o la “atrocidad” del Cerro de los Moros, donde Carlos Martínez asusta a la ciudadanía con una indemnización millonaria, “que no existe, ya que la empresa no tiene derechos consolidados, porque no inició actuaciones cuando lo tenía que hacer”.

“A la ciudadanía no le va a costar ni un céntimo detener el expediente del Cerro de los Moros. Ya va siendo hora de revertirlo a suelo rústico especialmente protegido, junto a la margen derecha del Duero y con las laderas del Mirón. Y retirar de una vez la posibilidad de que existan tropelías como esa fábrica de Rebi que está al lado de un hospital”, ha declarado.

“Es hora de tomar conciencia de que Soria está en el planeta y tiene que tener tan ecosostenible como lo es cualquier otro punto del planeta. Si no hay un desarrollo sostenible, no habrá nada”, ha animado.

El diputado de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, ha subrayado la necesidad de apostar por políticas verdes, que fomenten el uso de energías renovables en las ciudades, para superar el momento “crítico” que está sufriendo el mundo desde el punto de vista medioambiental.

López de Uralde, que ha visitado esta tarde de Soria para apoyar la candidatura de Podemos Alianza Verde en las elecciones municipales al Ayuntamiento de Soria, ha asegurado que se está en un momento “crítico” desde el punto de vista ambiental, de tal forma que la crisis ecológica es cada vez más grave.

“No cabe duda que lo que ocurra en las ciudades a partir del 28 de mayo será fundamental para hacer frente a esta crisis ecológica”, ha subrayado.

López de Uralde ha apuntado que el 70 por ciento de las emisiones contaminantes se producen en las ciudades, lo que obliga realmente a abordar desde ellas la lucha contra esta crisis, interviniendo en los sectores que son los más preocupantes desde el punto de vista del medio ambiente.

En primer lugar hay que abordar la producción energética, en la que, a su juicio, hay que dar un impulso muy importante a lo que dentro de las ciudades el autoconsumo y la instalación de energías renovables, ya que hay una dependencia grande de los recursos del exterior.

“Las ciudades son grandes sumideros de recursos –energía, alimentos, agua- que los acabamos convirtiendo en residuos; bien en contaminación atmosférica o residuos sólidos. Todo ello nos ha llevado a que nos acabe el tiempo para luchar contra esta crisis ecológica que es real e indiscutible”, ha señalado.

“No puede ser que la vida de las ciudades siempre sea a costa del medio rural”, ha reiterado.

López de Uralde ha recordado que la comunidad científica ha señalado que la sociedad tiene hasta el año 2030 para reducir un 50 por ciento las emisiones contaminantes “y no podemos decir una cosa y hacer la contraria, y es algo que en este Ayuntamiento de Soria pasa bastante, que tiene un discurso aparentemente que ha asumido el reto de hacer una ciudad más ecológica pero cuando llega la hora de la acción real vemos que no se convierte en hechos”.

En este sentido ha subrayado que este fenómeno sucede en muchas más ciudades y ha advertido que si “seguimos así, no seremos capaces de dar la vuelta a este fenómeno”.