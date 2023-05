Sanz (Podemos): frontenís y más en jornada de reflexión

Sábado, 27 Mayo 2023 08:19

El candidato de Podemos – Alianza Verde a la alcaldía de Soria, Alberto Sanz, ha planificado numerosas y variopintas actividades para la jornada de reflexión de este sábado.

“Asunto aparte será cuántos de esos planes me de tiempo a llevar a cabo”, ha sonreido el alcaldable, que ha asegurado que no piensa perdonar un rato de frontenis, su deporte favorito, que lo destensa, lo evade y lo relaja.

“También quiero pasar algo de tiempo con mis seres queridos, especialmente mi familia y mi pareja, a quienes no he dedicado estas últimas semanas toda la atención que me habría gustado”, ha subrayado.

Además de los consabidos pormenores administrativos de Podemos – Alianza Verde de cara a la jornada de mañana, Sanz ha admitido con cierta resignación que le esperan unas cuantas tareas domésticas: “durante la campaña no da mucho tiempo a tener la casa totalmente al día, así que cuando vives solo la jornada de reflexión incluye fregar, poner lavadoras y recoger, por muy candidato que seas”.

Aún con todo se reserva un rato para continuar con la serie que está viendo en estos momentos, El amor después del amor, un biopic sobre el músico argentino Fito Páez, y pretende “avanzar otro poquito con la lectura del fantástico libro de Carmelo Romero Las elecciones que acabaron con la monarquía”.

Sanz votará mañana domingo en la Diputación Provincial y ha animado a toda la ciudadanía de Soria a que participe en los comicios “porque es una de las formas que tenemos de ser dueñas y dueños de nuestro propio destino y del destino de nuestro municipio”.