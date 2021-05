Rey: "Hay más España, aparte de Madrid y Barcelona"

Miércoles, 05 Mayo 2021 12:56

El secretario general del PSOE de Soria, Luis Rey, ha descartado que la victoria de la candidata popular Isabel Díez Ayuso en las elecciones de la comunidad autónoma supongan un cambio de ciclo político en España, porque ésta es mucho más que Madrid o Barcelona.



Rey, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa convocada este martes para avanzar el contenido de dos mociones que presentará mañana el PSOE en el pleno ordinario de la Diputación de Soria, ha descartado que la victoria de la candidata popular Isabel Ayuso, en las elecciones autonómicas de Madrid, supongan un "cambio de ciclo político", como han asegurado algunos analistas políticos.

"No soy analista político pero entiendo algo de política desde hace muchos años y esto de los cambios de ciclo lo he oído muchas veces", ha señalado.

Rey ha asegurado que todo se magnifica en política y más cuando es Madrid la que está en elecciones, pero ha puntualizado que son solo las elecciones de una comunidad autónoma "en el que mi partido, el PSOE, ha salido muy mal parado, después de salir muy bien hace dos años".

En este sentido ha reconocido que el PSOE algo habrá hecho mal en la gestión de la comunidad madrileña y "no hemos sabido liderar el proyecto político" para obtener estos resultados en Madrid.

"Hemos tenido un mal resultado y hay que asumirlo. Pero hemos tenido un mal resultado en Madrid, que no tiene nada que ver con el resultado de España. Por la misma regla de tres, el PSOE ganó en Cataluña, que hacía un potosí que no ganaba, y no quiere decir, como hemos visto en Madrid, que supusiera un cambio de ciclo hacia el crecimiento del PSOE", ha recordado.

Rey ha apuntado que cuatro meses después de las elecciones catalanas, el resultado electoral del PSOE en Madrid es otro, mientras el PP no sacó buenos resultados en Cataluña y "en Madrid ha sacado mucho. Pero creo que hay más España, aparte de Madrid y Barcelona".

El secretario general del PSOE de Soria ha asegurado que a la presidenta de la comunidad de Madrid "le sobramos" el resto de España, "esos sitios pequeñitos como Soria o Ávila", con ese modelo de país que tiene.