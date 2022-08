Programa de concierto en Soto Playa

Martes, 02 Agosto 2022 07:54

La Banda Municipal de Música de Soria llega este miércoles con el ciclo de conciertos del verano al Soto Playa.

El concierto comenzará a las ocho de la tarde, con un programa que se abrirá, en su primera parte, con Evocación, un pasodoble-marcha de Emilio Cebrián Ruiz.

A continuación, interpretarán African Wildife, de Kees Vlak, Bolero per Lluís, de Azael Tormo, el Dúo de la Africana (selección de la zarzuela), de Manuel Fernández Caballero, y Eres tú, de Mocedades.

La segunda parte se abrirá con La Calesera, pasodoble de la zarzuela, de Francisco Alonso, para dar paso a "Un americano en París", de George Gershwin, "Copacabana", de Barry Manilow; "Can´t take my eyes off you", de Bob Crewe y Bob Gaudio y "Los Diablos", con arreglos de Azael Tormo.