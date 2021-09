Preocupación empresarial por el futuro de "fiscalidad diferenciada"

Viernes, 17 Septiembre 2021 13:34

Las patronales de Cuenca, Teruel y Soria han mostrado este viernes su preocupación por la falta de receptividad del Gobierno de España para implantar la "fiscalidad diferenciada" en las tres provincias más despobladas de España, como reconoció la Unión Europea.



"Las ayudas de funcionamiento son una oportunidad única para nuestras provincias, y nos preocupa que después de todo el esfuerzo realizado durante estos 8 años, después de todo lo que ha costado conseguirlas, se conviertan en otra oportunidad perdida para nuestras provincias", ha denunciado este viernes en rueda de prensa el presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), Santiago Aparicio.

Aparicio ha solicitado a todos los empresarios, instituciones y ciudadanía de Cuenca, Teruel y Soria que hagan de altavoz y reclamen a sus representantes políticos para que presionen al Gobierno de España para que estas ayudas estén en marcha en enero de 2022.

"De verdad les digo que a nuestras tres provincias, nos va la vida en ello. Nuestros territorios se mueren y no podemos esperar más", ha urgido Aparicio.

El presidente de FOES ha recordado que se cumplen ocho años de la conformación del lobby conjunto por parte de las CEOE de Soria, Cuenca y Teruel, en el que han logrado la aprobación de las ayudas de funcionamiento y ha deseado "no tener que dar otras cinco vueltas al mundo para que las ayudas se pongan en marcha".

Aparicio ha resaltado que el actual es un momento vital para las tres provincias, por lo que sus organizaciones empresariales siguen trabajando en diferentes frentes.

En este sentido ha apuntado que las confederaciones de empresarios están avanzando para conseguir que los fondos europeos lleguen a las tres provincias, con el proyecto "5 for Rural", cuyo objetivo es que las zonas afectadas por la despoblación se conviertan en territorios inteligentes, generando nuevas oportunidades empresariales y laborales para la población de estas áreas, los jóvenes y los nuevos pobladores, y potenciando la actividad económica.

Además ha resaltado que las patronales seguirán presionando para cambiar el enfoque de la legislación, que suele hacerse pensando en los núcleos urbanos sin pensar en las consecuencias lesivas que su aplicación conlleva en los territorios poco poblados.

El objetivo es lograr que se haga efectivo la inclusión del impacto demográfico en la normativa y legislación que se aprueban por los diferentes gobiernos, como ya pasa con el impacto ambiental o de género.