Podemos quiere más estudios para la Universidad pública

Miércoles, 22 Mayo 2019 13:48

Podemos Soria ha defendido en el barrio de Los Pajaritos la implantación de nuevos títulos en el campus de Soria.

En la segunda mitad de la jornada de ayer, la frenética actividad de Podemos Soria se alargó aún más de lo habitual.

Por la tarde, la carpa del partido morado se instaló en el Barrio de Los Pajaritos, donde la candidata a la alcaldía, Marisa Muñoz, expuso la postura y las propuestas de la formación al respecto de la Universidad Pública.

“Cuando Podemos esté en el Ayuntamiento de Soria, nos volcaremos de apoyar al máximo la universidad pública en Soria”, ha afirmado Muñoz.

Los planes del partido morado a este respecto pasan por “asegurar la implantación del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte para el curso 2021-2022, así como la potenciación de la oferta actual del campus: “Ampliar el Grado de Maestro de Primaria con la especialidad de Educación Física, apoyar la doble titulación en Enfermería y Fisioterapia en la Facultad de Ciencias de la Salud, así como ofertar un nuevo doble Grado, este en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que tiene una altísima demanda pero muy escasa implantación en las universidades públicas”.

Por último, la alcaldable habló de impulsar el Centro Tecnológico de los Alimentos “con propuestas dirigidas a programas docentes de posgrado y especialización, en colaboración con los grados del campo de la salud ya mencionados, Fisioterapia y Enfermería”.

A las 21:30 horas, Podemos Soria instaló su cinefórum en la Plaza de Mariano Granados y ofreció la proyección de dos cortometrajes.

El primero de ellos, ‘Mil Lunas’, es un documental acerca de la Memoria Histórica, realizado por el cineasta afincado en Calatañazor, Lorenzo Soler, en colaboración con la asociación memorialista soriana ‘Recuerdo y Dignidad’.

“En el programa regional de Podemos-Equo para Castilla y León está el desarrollo, de una vez por todas, de una verdadera Ley de Memoria Histórica, que traiga verdad, justicia y reparación para aquellas personas que dejaron la vida para traer la democracia a este país”, presentaba Jorge Ramiro, candidato a las Cortes de Castilla y León por Soria.

“Además, hemos estado hablando con Lorenzo Soler personalmente y nos ha otorgado, no solo su permiso, sino su agradecimiento por difundir este documental de 23 minutos, pues en palabras del propio autor ‘se rodó para visualizar esta causa’”.

https://www.youtube.com/watch?v=Zum_YL-pdss&t=109s

A continuación, se proyectó un segundo corto de poco más de 3 minutos de duración, obra del autor británico Steve Cutts, titulado ‘Man’, que narra en clave de sátira “el expolio y la explotación desmedida y sin frenos de los recursos del planeta por parte del ser humano”, comentaba Marisa Muñoz. “Soria no puede seguir avanzando como si no fuese parte de este planeta. La Soria del futuro ha de ser verde, respetuosa con el medio ambiente y sostenible. No tenemos un planeta B, ya nos lo están diciendo los jóvenes cada viernes”.

https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY&t=1s

En la mañana de hoy miércoles, las personas que componen Podemos Soria se han vuelto a desdoblar.

Una mitad ha puesto rumbo a Berlanga, donde el candidato a las Cortes regionales, Jorge Ramiro, ha abordado el tema de las macrogranjas porcinas, que tanto afecta a la comarca.

“Un 40% de los municipios, 71 en total, tienen problemas de contaminación por nitratos”, ha explicado Ramiro, “y esto afecta al agua que beben las vecinas y vecinos, así como a otros proyectos que se pudieran establecer en estos pueblos”.

El candidato ha señalado a la Junta de Castilla y León como instigador de la situación por seguir aprobando proyectos de macrogranjas “en lugar de solucionar el problema y realizar los necesarios planes de fertilización”.

Ramiro ha recalcado que uno de los puntos a este respecto en los que más incide Podemos-Equo es que “no se está teniendo en cuenta el impacto ambiental, y se hace necesario concebir el purín como un residuo industrial y tratarlo en consecuencia”.

También ha destacado este modelo de explotación animal como “una burbuja, puesto que si cesan las exportaciones, es el ganadero quien soportan una pérdida astronómica”, calculando una inversión de medio millón de euros para una granja de 2000 cerdas. Para finalizar, ha expuesto el compromiso de Podemos-Equo de presentar una moratoria “para que no se puedan autorizar más granjas de este tipo mientras no quede bien caracterizado y resuelto este problema”.

Esta tarde, el partido morado regresará al Barrio del Calaverón para seguir tratando con la vecindad las políticas de acción social de su programa, como los CEAS.