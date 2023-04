Onphoto Soria resalta fotografía como esencial

Miércoles, 19 Abril 2023 17:15

Onphoto Soria llega a su séptima edición con exposiciones y conferencias que persiguen el propósito de explicar que la fotografía es esencial.

El concejal de Cultura, Jesús Bárez, ha presentado junto con Juan Carlos Rodrigo, codirector de Onphoto Soria, la nueva edición del festival que arranca esta semana con las primeras exposiciones y tendrá en el fin de semana del 19, 20 y 21 de mayo las principales conferencias del programa con la presencia de autores reconocidos como Ricardo García Villanova, Laura San Segundo, Eugenio Recuenco, Anna Surinyach y Tomás Pérez Frías.

La cita, además, tendrá como novedad la producción por primera vez de una exposición buscando el equilibrio entre los artistas nóveles y aquellos ya consagrados.

Además de la presencia de Tomás Pérez Frías entre los conferenciantes, “ya que la fotografía en Soria sería imposible de entenderla sin su aportación como coleccionista y experto”, también habrá otro guiño local al trabajo de Manuel Lafuente Caloto con una exposición que podrá verse en el Archivo Provincial.

Para Juan Carlos Rodrigo, la actual edición tendrá un mayor nivel ya que “cumplimos la séptima edición y lo hacemos con un proyecto que sin duda va a marcar un antes y un después en la vida cultural de Soria como es el Centro Nacional de Fotografía”.

“Tenemos la gran responsabilidad de ofrecer un festival, si cabe, con más calidad de los que estábamos ofreciendo hasta ahora. No hay que olvidar que hemos tenido ya ponentes de gran importancia, como Chema Conesa, Juan Manuel Castro Prieto, Santi Palacios, Premios Nacionales de Fotografía y del Word Press Photo”

“La temática del festival va a ser Esenciales, poniendo como contempla la propia palabra esenciales la importancia y la relevancia que tiene la imagen hoy en día en la sociedad. Vamos a tener siete exposiciones que van a estar repartidas entre el Gaya Nuño, la Audiencia, el Archivo, el Espacio Alameda y la propia calle y habrá ponencias los días 19, 20 y 21 de mayo”.

Para acabar, ha puesto el foco en la muestra Madafaka and The Toxic Kiwis de Sandra Moscardó y Fran Pons.

“Este año, por primera vez, hemos abordado la producción de una obra. Nos hemos dado cuenta de que además de traer grandes fotógrafos que ya están encumbrados o que ya llevan una trayectoria profesional impresionante, también tenemos que apostar por la gente joven, por autores noveles”, ha resumido.



VIERNES 19 DE MAYO

• • 18:00 h. Recepción de visitantes y acreditaciones

• • 19:00 h. Presentación Festival

• • 19:30 h. Ponencia Ricardo García Villanova

• • 21:00 h. Cena de bienvenida

SÁBADO 20 DE MAYO

• • 10:00 h. Ponencia Tomás Pérez Frías

• • 11:30 h. Descanso

• • 12:00 h. Ponencia Laura San Segundo

• • 17:00 h. Visionado Porfolios

DOMINGO 21 DE MAYO

• • 10:00 h. Ponencia Anna Surinyach

• • 11:30 h. Descanso

• • 12:00 h. Ponencia Eugenio Recuenco

• • 14:00 h. Clausura del Festival

EXPOSICIONES

“Las mil y una noches"

Exposición de Eugenio Recuenco

• Planta 1 y 2 Centro Cultural Gaya Nuño | Del 20 de abril al 21 de mayo

–HORARIO: lunes a sábado 12.00 a 14.00 horas y 19.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos cerrada.

"Madafaka and The Toxic Kiwis"

Madafaka and The Toxic Kiwis. Sandra Moscardó y Fran Pon

• Sala A Palacio de la Audiencia | Del 19 de mayo al 22 junio

–HORARIO: lunes a sábado 12.00 a 14.00 horas y 19.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos cerrada.



"Poblados Dirigidos"

Exposición de Silvia Gómez González (Ganadora del portfolio de 2022)

• Sala B Palacio de la Audiencia | Del 21 abril al 21 mayo

–HORARIO: lunes a sábado 12.00 a 14.00 horas y 19.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos cerrada.



"Archipiélagos"

Exposición de Ire Lenes

• Planta 0 Espacio Alameda | Del 21 abril al 21 mayo

–HORARIO: lunes a sábado 12.00 a 14.00 horas y 19.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos cerrada.

“Ansia"

Exposición de David Arribas

• Planta 0 Espacio Alameda | Del 21 abril al 21 mayo

–HORARIO: lunes a sábado 12.00 a 14.00 horas y 19.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos cerrada.



Caloto, ‘Soria en esencia"

Exposición "Caloto, Soria en esencia"

• Archivo Histórico Provincial de Soria | Del 26 abril al 26 de junio

–HORARIO: lunes a sábado 12.00 a 14.00 horas y 19.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos cerrada.



25 años de fotografía humanitaria.

Exposición Premios Luis Valtueña

• Plaza de las Mujeres - Olivo | Del 1 al 21 de mayo

–HORARIO: lunes a sábado 12.00 a 14.00 horas y 19.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos cerrada.