Minuto de silencio por víctima de violencia machista

Martes, 20 Abril 2021 13:11

El subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, ha animado a todas las mujeres que en algún momento se sienten víctimas de violencia de género a que llamen al 016 y contacten con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para luchar contra esta lacra social.



Latorre ha participado al mediodía de este martes en la concentración convocada por la Delegación del Gobierno de Castilla y León en todas las subdelegaciones de la región para guardar un minuto de silencio, como muestra de rechazo por el asesinato ayer de una mujer, en Mansilla de las Mulas, víctima de violencia de género.

El subdelegado del Gobierno ha recordado a los periodistas que desde el año 2003 más de 1.080 mujeres han muerto en España víctimas de violencia de género y ha resaltado que nunca será suficiente el esfuerzo que se realice para erradicar esta lacra social.

Además ha animado a todas las mujeres que en algún momento se sientan víctimas de violencia de género a que llamen al 016 y se pongan en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con los servicios sociales y las instituciones que se dedican a luchar contra esta lacra.

"El 016 es un teléfono gratuito que no deja rastro y puede ser utilizado en cualquier momento. Estamos para ayudar y para colaborar y hasta que no termine esta lacra, no vamos a cejar", ha asegurado.

Latorre, ha señalado que en los últimos tres años se ha incrementado el número de denuncias en la provincia, debido en parte a las campañas de divulgación que se realizan para informar sobre todas las medidas.