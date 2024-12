Martínez: "Los Reyes no le van a traer al PP que salga del Ayuntamiento"

Jueves, 05 Diciembre 2024 13:14

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha asegurado que los Reyes Magos no le van a traer al PP de Soria su marcha de la Alcaldía, para afrontar la dirección del PSOE regional como relevo de Luis Tudanca.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Soria, Martínez ha reiterado que ahora se abre un proceso electoral en el PSOE regional, pero ha matizado que él no dijo que sería quien lo pusiera en marcha.

"La cuestión está en que lógicamente con los plazos ya tasados, con las fechas que prácticamente después de Reyes se hace la presentación de las candidaturas, lo obligado de lo que tenemos que hacer ahora mismo, no porque lo diga yo sino porque lo marca el propio sentido común, es generar un espacio de diálogo de las distintas agrupaciones provinciales socialistas de Castilla y León, en las que entre todos podamos llegar a ese punto de consenso y unidad para desarrollar un puñetero proyecto político que de alguna forma pueda obtener la confianza mayoritaria de la ciudadania para cambiar la Junta de Castilla y León", ha manifestado.

Martínez ha señalado que la problemática que tienen, y que se hacen endémicas durante tantísimo tiempo, se tienen que abordar de alguna forma y a Soria le interesa más que a nadie.

"Es lo que queremos hablar desde el PSOE de Soria y para lo que estamos dispuestos a hacerlo", ha recalcado.

Además, ha asegurado que su posible candidatura a presidir el PSOE regional "ya se verá" y ha emplazado a ir paso a paso y dar tiempo al tiempo.

"Quiero recalcar un respeto al que hoy es presidente del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, para que el diálogo sea también con él, escuchando las voluntades de todos los que puedan aspirar a asumir esa responsabilidad", ha apuntado.

Martínez ha reconocido que todavía no se han empezado a tener reuniones físicas pero ha apuntado que en el Congreso de Sevilla fue una oportunidad para hablar con muchas de las personas implicadas en el PSOE regional.

En este sentido, ha pedido tiempo para realizar el trabajo "de cocina" y sin "mucho ruido" a ser posible.

Martínez ha asegurado que él no tiene miedo a las primarias, pero ha advertido que lo que tienen que hacer es trabajar sobre un proyecto político y luego el liderazgo o las primarias que puedan surgir con candidaturas habrá tiempo.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tiene de plazo hasta el 22 de febrero para convocar elecciones anticipadas.

"Siempre se tensiona mucho más un partido cuando se tiene que elegir entre personas. Ahora mismo, se puede abordar la configuración de un equipo, en el que podamos caber todas las sensibilidades, reconocer el trabajo realizado y podamos desarrollar un proyecto de futuro para la Comunidad", ha señalado.

En cuanto a su posible marcha de la Alcaldía de Soria, Martínez ha señalado que los Reyes Magos no le van a traer al PP su marcha.

"Sé a quien más les disgusta es al PP. Se han pasado 14 años diciendo que la alcaldía era un trampolín para saltar y cómo no he saltado nunca, ahora quiere que me vaya. Ahora tengo otra mala noticias: los Reyes no le van a traer al PP que salga. Sé que están apostando", ha asegurado.