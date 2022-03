Manos Unidas colabora con Ucrania

Viernes, 04 Marzo 2022 16:35

Manos Unidas ha abierto varias cuentas corrientes en entidades financieras para que los sorianos puedan colaborar en la crisis humanitaria abierta en Ucrania.

Manos Unidas ha señalado que no no pueden permanecer indiferentes ante ninguna tragedia humana aunque tenga lugar en una zona del planeta donde no llevan a cabo su trabajo de apoyo a proyectos concretos de desarrollo.

En el caso de Ucrania, al tratarse de un país europeo y, por tanto, en el que no ha trabajado nunca, Manos Unidas no dispone de socios locales ni tampoco de la logística o infraestructuras necesarias para ofrecer ayuda de forma directa.

Por esta razón, ha pedido que todo el que quiera colaborar lo haga a través de las cuentas que Cáritas Diocesana de Osma-Soria ha habilitado para este fin.

Es necesario que en el concepto se indique “UCRANIA + DNI DEL DONANTE” para poder identificar y transferir los donativos adecuadamente.

Esta iniciativa de Cáritas de Osma-Soria se engloba dentro de la campaña ‘Cáritas con Ucrania’,

Los números de cuenta son los siguientes:

UNICAJA ES90 2103 2900 54 0030006776 CAJA RURAL ES38 3017 0100 5700 0004 9221 LA CAIXA ES73 2100 2349 0102 0006 2022 SANTANDER ES19 0049 0024 3226 9192 6233 BBVA ES86 0182 6100 3002 0237 4344 SABADELL ES75 0081 7155 0100 0604 2215