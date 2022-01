Los cribados de antígenos comienzan con colas

Martes, 04 Enero 2022 13:26

El hospital "Virgen del Mirón" de Soria ha iniciado este martes, con colas y quejas de algunos usuarios por la larga espera, los cribados de test de antígenos destinados a aquellas personas que tengan síntomas compatibles con la Covid 19, con el objetivo de aligerar la presión en Atención Primaria.



Los cribados se extenderán a la jornada de mañana miércoles y a la del viernes, en horario de 8:30 horas de la mañana a 23:00 horas de la noche.

El coordinador de equipos de Covid 19 en Atención Primaria, Javier Iglesias, ha subrayado hoy que el objetivo de estos cribados es "descargar" un poco la Atención Primaria, que lleva unas semanas soportando la incidencia de la Covid 19 en la sexta ola.

Además, los días de fiesta ha unido la incidencia de las reuniones sociales, con lo que los contagios se han incrementado, y la falta de días de consulta para otras patologías, lo que ha provocado colas en Atención Primaria.

"Los test de antígenos están indicados para las personas que tengan síntomas compatibles con Covid 19 y no es necesario pedir cita", ha señalado.

La próxima semana estos cribados se extenderán a El Burgo de Osma y, en función de la incidencia de las distintas zonas de la provincia, la Gerencia de Asistencia Sanitaria decidirá donde es más operativo o necesitan más ayuda en Atención Primaria.

Iglesias ha pedido a las personas que no tienen síntomas de Covid 19 que no acudan a estos cribados, porque asumen el riesgo de poder contagiarse, al coincidir en las colas con personas que sí son positivos, si no respetan la distancia de seguridad y no llevan mascarilla.

Además ha apuntado que estas fiestas navideñas ha habido anulaciones de celebraciones familiares o de amigos aunque ha reconocido que también se han celebrado fiestas.

"Si se incrementan muchos los contagios en los próximos días, posiblemente no hayamos tenido tanto cuidado", ha advertido.

Iglesias ha deseado que si la incidencia sube en los próximos días se continúe con el mismo porcentaje de ingresos hospitalarios y UCI, "que es bajo por suerte y las personas que están ingresando por lo general evolucionan muy bien, salvo que tengan patologías previas".

"Sí que estamos viendo que el porcentaje sobre población vacunada que ingresa es mucho menor que el porcentaje sobre población no vacunada", ha manifestado.

Iglesias ha resaltado la importancia de seguir vacunando, un mensaje especialmente dirigido a las personas que rechazan la vacunación.

"Con esta variante parece ser que la gravedad es menor y quizá las personas más sanas y más jóvenes no tengan ese miedo a contagiarse. Sí que es verdad que ha habido mucho cuidado de no contagiar a sus familiares", ha resaltado.