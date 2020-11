La Soria ¡Ya! insta a mejorar inversiones de los PGE de 2021

Martes, 03 Noviembre 2020 12:22

La plataforma ha considerado que los Presupuestos Generales del Estado 2021 son totalmente insuficientes para hacer frente a la situación de Soria y son más de lo mismo. Por ello ha reclamado este martes a los parlamentarios sorianos que presenten enmiendas para mejorar las inversiones.

El pasado 27 de octubre, el Gobierno de España presentó los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que tendrán que ser aprobados por las Cortes Generales en las próximas semanas, y en los que se recogen las partidas destinadas a la provincia de Soria.

Desde la plataforma Soria ¡Ya! consideran estas cuentas como insuficientes y como más de lo mismo, sin partidas especiales que hagan frente a la actual situación de la provincia. Destacan que en los Presupuestos para 2021 siguen apareciendo proyectos que acumulan años de retraso por la falta de compromiso del Gobierno de España.

“Son unos Presupuestos que nacen caducados”, afirman, ya que no dan el impulso necesario para finalizar de una vez por todas la Autovía del Duero, la Autovía de Navarra, el Banco de España, la modernización de la Soria - Torralba o la nueva cárcel de Las Casas.

Valoran que los 101 millones de euros se quedan muy cortos para las actuales necesidades que tiene Soria, y muy lejos de los 209 millones de euros de 2010 o de los 137 millones de los fallidos presupuestos de 2019, y que su no aprobación provocó dos elecciones generales en un mismo año.

Lamentan que, de nuevo, el Gobierno de España siga demostrando que el compromiso con la provincia sea solo de palabra, y no con hechos en forma de inversiones y proyectos innovadores.

En este sentido, recuerdan las palabras de Pedro Sánchez realizadas en Soria el 10 de mayo de 2018 en las que, a un mes de ser nombrado presidente del Gobierno, exigía al gobierno de Mariano Rajoy hechos para Soria y no tantas palabras, enarbolando la despoblación como una de sus banderas. Ante los medios, Sánchez se comprometió con proyectos como la reapertura de la Soria - Castejón, que aparece en los PGE con unos escasos 50.000 euros que desde Soria ¡YA! consideran que son para salir del paso de una reapertura que se solicitó en 2018 por diferentes ayuntamientos, desde Soria capital hasta Castejón de Ebro, con Carlos Martínez a la cabeza, y que desde el Ministerio de Transportes no hay una apuesta real con la cantidad económica prevista.

El movimiento ciudadano lamenta que en estos presupuestos no aparezcan inversiones relacionadas con el Reto Demográfico, una de las banderas en las políticas del gobierno de Sánchez, y que también se recogía en el Punto 8 del acuerdo de investidura entre PSOE y Unidas Podemos.

Soria ¡YA! cree que es un jarro de agua fría para la provincia de los 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado, ya que se esperaban medidas especiales para que Soria pueda afrontar su futuro inmediato en igualdad de condiciones, y no los 0 euros que, de aprobarse estos presupuestos, va a destinar el Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico de Teresa Ribera.

No olvidan el prometido Centro de Procesamiento de Datos (CPD) de la Seguridad Social anunciado por el Gobierno hace unos meses. Desde Soria ¡YA! temen que este proyecto no sea más que otro anuncio sin contenido, que no se lleve a término o se eternice en trámites o por la falta de inversión como ha ocurrido con otros proyectos del Gobierno de España en la provincia. Por el momento, critican que no haya ni una partida dedicada al CPD por lo que se constata que no hay un compromiso real con el mismo.

Soria ¡YA! mantiene que, a pesar de ser el proyecto que cuenta con más inversión, la A-11 sigue sin contar con el impulso definitivo para que los tramos sorianos de esta vía estén finalizados, ya que con las partidas presentadas, esta autovía sigue sin estar al 100%.

Denuncian que por mucho que digan desde el Gobierno que será la primera provincia en ver finalizada la Autovía del Duero esa afirmación dista mucho de la realidad. En este sentido, recuerdan que no hay inversiones previstas para la conexión con la A-15, el tramo La Mallona - Los Rábanos, ni para el tramo que conecte Langa con Aranda de Duero..

En cuanto a la Autovía de Navarra, consideran que los 400.000 euros presupuestados son una nueva tomadura de pelo para los sorianos. Según Soria ¡YA!, la A-15 es una infraestructura fundamental, no solo para Soria, sino para vertebrar, junto a la A-11, el eje Mediterráneo-Portugal por el tercio norte de la península, además de conectar la Meseta con País Vasco a través de Soria y Navarra.

Una cantidad que valoran como ridícula para poner en marcha los tres tramos pendientes para unir la capital soriana con Tudela de Ebro, por lo que afirman que el compromiso del Gobierno de España con esta autovía es, como otros, inexistente.

Banco de España

El edificio del Banco de España, aún sin uso decidido tras años de propuestas que no han llegado a término, y para el que desde Soria ¡YA! propusieron crear un museo paleontológico, o la nueva cárcel son otros de los proyectos que aparecen en los presupuestos de 2021 y que ya son un ‘clásico’ en las partidas de las cuentas del Gobierno de España desde hace años. Una muestra más, según Soria ¡YA!, de lo poco novedosas y valientes que son estas cuentas, que siguen arrastrando obras que no ven su finalización y que no afrontan nuevos proyectos públicos que dinamicen la provincia de Soria social y económicamente para afrontar los desafíos que se presentan con la actual crisis.

Por todo esto, consideran que es más necesario que nunca que se presenten enmiendas a los presupuestos durante su trámite en el Congreso. Desde Soria ¡YA! instan a los dos diputados sorianos, Javier Antón, del PSOE, y Tomás Cabezón, del PP, a que se pongan a trabajar para presentar enmiendas que mejoren sustancialmente estas cuentas para la provincia, y de esta forma, se dote a los presupuestos de partidas especiales para el reto demográfico, que reconozcan la singularidad de la provincia para competir en igualdad de condiciones con otros territorios. Tampoco se olvidan el CPD de la Seguridad Social ni de la Autovía de Navarra, proyectos para los que exigen la implicación absoluta de los diputados electos y representantes de los sorianos en Madrid, Antón y Cabezón, hasta lograr unos presupuestos dignos para Soria. Del mismo modo, hacen extensivo este llamamiento a los senadores por Soria. Desde el movimiento ciudadano esperan que no tenga que ser el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, el que arranque al Gobierno de España mejoras en los PGE para Soria, algo que, a juicio del colectivo ciudadano, diría muy poco de los representantes elegidos por los sorianos.