La odisea de un usuario en silla de ruedas

Jueves, 26 Mayo 2022 07:46

Sergio Calonge, un vecino de Soria que necesita silla de ruedas para su movilidad, ha denunciado en las redes sociales la odisea que tuvo que soportar hace pocas fechas por no poder utilizar el servicio público de transporte urbano.

Según ha escrito en las redes sociales, tenía cita en el hospital y llovía, por lo que decidió coger el autobús de la línea 3. Se fue a la parada de Ramón y Cajal y cuando llegó el bus, le pidió al chófer que por favor sacará la rampa para subir con el scooter, pero su sorpresa fue que le dijeron que la habína quitado (no que estuviera averiada, como le sucedió en otra ocasión). "Como estaba lloviendo a cántaros le pido al chófer que por favor me ayude a subir; éste accede gentilmente (otro pasajero también se ofrece), primero levanta de delante y luego de detrás, por fín logro entrar", ha escrito. Cuando llegó a la parada del hospital, se realizó la misma operación para salir del autobús. "Cuando estoy fuera, me dice el chófer que para bajar al centro tienes que buscarte otra solución porque en la parada de Mariano Granados es imposible bajar el scooter", ha recordado. Sergio, asombrado, le contestó que qué podía hacer, porque llovía mucho y recibió como respuesta que llamará a un taxi adaptado y luego lo reclamará a la empresa. "Me quedo a cuadros. Así que como no me puedo permitir un taxi, cuando salgo de la cita me bajo para casa poniéndome tibio de agua. No pido que me den más que a los demás, sólo que me permitan utilizar un servicio público en situaciones como la de hoy. Pago los mismos impuestos", ha denunciado, calificando el episodio sufrido como "una puta vergüenza". . Sergio, tras agradecer al responsable el catarro cogido, ha decidido denunciar el caso en el Ayuntamiento. En la parte delantera del autobús se puede ver una pegatina azul con el símbolo de vehículo adaptado para usuarios en silla de ruedas.