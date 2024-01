La Cámara explica claves para no perder visibilidad en redes sociales

Martes, 23 Enero 2024 07:58

La Cámara de Comercio de Soria imparte el 31 de enero una jornada on line sobre las claves para no perder visibilidad en las redes sociales en 2024.

En esta jornada online, que comenzará a las 8:30 horas de la mañana y estará impartida por Sandra Romero, se abordará a fondo los secretos que impulsarán su presencia en línea.

Contenidos:

- Qué es el algoritmo y cómo funciona en las redes sociales de pago:

Desentrañaremos los misterios detrás de los algoritmos, especialmente en las redes sociales de pago, para que puedas aprovechar al máximo tus estrategias publicitarias.

- Cuántos algoritmos existen en RRSS:

Exploraremos la diversidad de algoritmos presentes en las redes sociales y cómo adaptarse a ellos para maximizar la visibilidad.

- Score of Interest: La razón por la que tus clientes no te ven:

Analizaremos el concepto de "Score of Interest" y cómo afecta la visibilidad de tu contenido, identificando las claves para aumentar el interés de tu audiencia.

- Tiempo invertido e interacciones:

Descubriremos la importancia del tiempo invertido en las redes sociales y cómo las interacciones impactan directamente en la visibilidad de tu marca.

- El premio a las reacciones y el castigo a las interacciones falsas:

Aprenderás a diferenciar las reacciones genuinas de las falsas, y cómo los algoritmos premian y castigan estas interacciones.

- Cómo aparecer en las sugerencias para nuevos clientes:

Compartiremos estrategias efectivas para que tu negocio aparezca en las sugerencias, captando la atención de nuevos clientes potenciales.

No te pierdas la oportunidad de adquirir conocimientos fundamentales para potenciar tu presencia online en este año crucial. Únete a nosotros y descubre las claves que te harán destacar en el panorama digital de 2024

Puedes solicitar más información escribiendo un correo electrónico a digital @camarasoria.com o llamando al 975 21 39 44, y puedes inscribirte en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuVtN3HwnbF_XghymYNJMXS-f8aU6XIGDS6GhX5d3RXphwjQ/viewform