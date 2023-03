Juntos por España, también en Soria

Domingo, 26 Marzo 2023 07:07

Carmelo Herrero ha sido nombrado delegado provincial en Soria del partido político Juntos por España, formación que se define la "alternativa nacional y social al sistema".

Las principales reivindicaciones de este nuevo partido son suprimir autonomías, ilegalizar partidos separatistas, defender la familia tradicional y el derecho a la vida, mejor control de la inmigración y defensa de las fronteras, derogar leyes de género y LGTB, defender la justicia social, la sanidad pública, la educación y las pensiones, defensa del idioma español, derogar Ley Memoria Histórica, salida de la UE y la OTAN y más seguridad, es más libertad.

Herrero, tras su nombramiento, ha mantenido inmediatamente una reunión con jóvenes y personas de su confianza de Soria, para poder realizar una tarea política acorde con las necesidades que a su entender y que en principio necesita Soria capital, "donde creo que vivimos demasiados años de una política que no nos convence, que trata de engañarnos a unos y a otros, y en la que venimos siendo un cero a la izquierda por la falta de una verdadera igualdad dentro de una nación desestabilizada y desunida ,donde siempre pagamos los mismos las inconsistencias de unos pocos",

Juntos por España, según Herrero -que fueron coordinador en Soria de Vox-, es una herramienta que surge con la vocación de ser la casa común de todas las personas que se sienten españolas de diferentes tendencias ideológicas.

"Nosotros no somos un partido que enfrenta y divide a los españoles entre izquierdas y derechas, pues somos un partido básicamente transversal, social y patriota, no somos liberales, no somos conservadores, somo sociales ,libres y nacionales.Somos un instrumento político al servicio de España y una alternativa patriota frente a todos los defraudados por otros partidos políticos", ha proclamado.



Una acción fundamental que van a intentar impulsar en Soria, es dirigirse hacia los jóvenes que se sientan españoles, que sientan que son piezas necesarias en la construcción de un protagonismo político merecido, y sean constructores y dueños de su propio destino en el presente y en el futuro de España y de nuestra querida Soria ,por supuesto.

Soria se muere entre nuestros brazos al igual que nuestra gran nación, que es única e indivisible.

"Vemos con preocupación que todo en nuestra nación, se vende muy barato, y los españoles y los sorianos desde luego valemos mucho mas.No somos participantes en nada ,debido a unos partidos políticos ajenos en muchos casos a los verdaderos intereses de los españoles y por supuesto de los sorianos. Frente a esta situación, vamos a actuar siempre, con fuerza, sagacidad y valentía porque nada se consigue o se construye en esta vida , sin lucha, trabajo y esfuerzo", ha señalado.