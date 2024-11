Juan Manuel Ruiz Liso, galardón especial a los valores humanos de Soria Saludable

Lunes, 11 Noviembre 2024 11:57

Juan Manuel Ruiz Liso, director de la Fundación Científica Caja Rural (FCCR) durante 30 años, será reconocido con el galardón especial a los valores humanos en la próxima edición de Soria Saludable.

El presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez Izquierdo, ha anunciado la concesión de este reconocimiento al que ha sido “el alma mater” de la FCCR, porque su trabajo ha tenido un impacto significativo en los medios de comunicación y en diversos ámbitos de la sociedad soriana y que ha tenido como objetivo siempre “devolver a la sociedad, en salud, parte de los beneficios de Caja Rural de Soria”.

Se le dará un “merecido” homenaje a Ruiz Liso, como símbolo de profunda huella que ha dejado en Soria en el ámbito de la salud.

El reconocimiento coincide con la planificación que tiene la entidad para renovar sus fundaciones y con un relevo tranquilo.

Martínez ha agradecido el seguimiento y dedicación de los medios de comunicación de Soria Saludable, para transmitir todas las ideas de Ruiz Liso.

Ruiz Liso ha recordado que en 1981, acompañado por Jesús Borque Millán, se puso en marcha el servicio de diagnóstico precoz del cáncer ginecológico, que puso en marcha la Diputación y que se prolongó hasta que el Insalud lo asumió.

Respecto a la FCCR, Ruiz Liso ha resaltado que si no hubiera sido por la dirección provincial de educación, las amas de casas, los ayuntamientos y los medios de comunicación, el Soria Saludable no hubiera sido posible.

“En la mesa de la FCCR había cuatro patas: educación, amas de casas y ayuntamientos y medios de comunicación y Caja Rural”, ha señalado.

Ruiz Liso ha señalado que el homenaje debe ser extendido a estos colectivos.

“Estos días no los he pasado bien, porque he estado recuperando imágenes, videos, de treinta años. Y es muy duro ver que algunas personas ya no están con nosotros”, ha reconocido.

En este sentido ha recordado la inauguración en la plaza del Olivo del monolito dedicado a la dieta mediterránea.

Ruiz Liso ha asegurado que todo no hubiera sido posible sin personas como las que ha encontrado con Caja Rural de Soria, que han apoyado sus iniciativas, como los desfibriladores o la conferencia ofrecida por Juan de Dios Román, que fue seleccionador nacional de balonmano.

“Es una empresa donde te decían que sí a todo. Y la cosa creo que ha funcionado. Es una satisfacción lo que hemos hecho”, ha resaltado.

Ruiz Liso ha avanzado el programa de Soria Saludable de este año, que comenzará el 18 de noviembre, con Irene Villa sobre temas de superación y fortaleza.

La conferencia de clausura será ofrecida por la psicóloga y divulgadora Elsa Punset, sobre propuestas para vivir en tiempos extraordinarios.