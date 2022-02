Illa (PSOE): "Es el momento de reforzar sanidad pública"

Jueves, 03 Febrero 2022 19:52

El secretario general del PSC y ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado este jueves en Soria que es el momento de reforzar la sanidad pública y hay recursos para ello.

Illa ha respaldado hoy la candidatura socialista a las Cortes de Castilla y León incidiendo que el 13 de febrero, con las elecciones autonómicas “lo que se va a dirimir es que si todo sigue igual o hay un cambio para abrir un horizonte de esperanza en Castilla y León y que todo el mundo se pronuncie si va a apostar por el cambio o si va a apostar por seguir igual. Esa pregunta hay que responderla”.

Es primordial para cambiar esta tierra “el reforzamiento de la sanidad y en particular en Soria. La pandemia fue un momento muy difícil para todos y se superó con decencia no sería sensato no tomar nota de cómo han ido las cosas y no reforzar donde hemos visto que hace falta la sanidad pública en Soria hace falta reforzarla”.

El secretario del PSC y ex ministro de sanidad ha recordado los peores momentos de la pandemia, “tengo muy viva en mi memoria las dificultades que pasamos, las conversaciones con el alcalde de Soria, cómo tuvimos que tomar medidas extraordinarias como el dispositivo médico de la cárcel que estaba a punto de inaugurarse. Ahora es el momento de corregirlo sabiendo que disponemos de recursos que viene de Europa para fortalecer la sanidad”

Illa ha apoyado a sus compañeros socialistas de Soria “tienen un programa claro la propuesta es nítida reforzar la sanidad pública, en la atención primaria en los consultorios ¿Qué menos que un médico a la semana?”

El secretario del PSC ha sido rotundo, hay que cambiar con esperanza y desde el respeto, y “qué mejor respeto que la conversación electoral verse sobre Castilla y León y no nacionalizar la campaña, eso es una falta de respeto a la ciudadanía. Los ciudadanos tiene que elegir quién mejor les representa en las Cortes y qué políticas se aplican esto no es un plebiscito nacional, hay que hablar de lo que toca”

Illa se ha mostrado partidario de la política de los acuerdos y hace un llamamiento a los ciudadanos para que vayan a votar el día 13 y que “tengan muy claro que los que van a decidir qué quieren hacer son ellos con su voto, depende de decisiones individuales de los ciudadanos después de escuchar a las propuestas que se planteen, me parece que la opción más solida de cambio para Castilla y León es la que plantea el partido socialista “

Propuestas

En el séptimo día de campaña, el candidato socialista a las Cortes de Castilla y León Ángel Hernández ha detallado las propuestas del PSOE en materia sanitaria.

El primer compromiso es que el acelerador lineal sea una realidad, “ya no aguantamos más falsas promesas, llevamos desde 2007”.

La reforma de los centros de salud es otro de los grandes compromisos de cara al 13 F así como la construcción del centro de salud Soria Norte, el de El Burgo de Osma, la ampliación del centro de salud de Almazán y la instalación de soportes vitales básicos en los puntos de atención continuada que no los hay. Junto a ello la segunda unidad medicalizada de emergencias.

Además de las infraestructuras destacan las medidas estructurales con una ley de garantía de tiempos de espera, ha recordado que actualmente hay 14.000 sorianos esperando una consulta a un especialista, una intervención quirúrgica o una prueba diagnóstica.

Esto supone alrededor del 15 % del total de tarjetas sanitarias en la provincia de Soria. En la última legislatura ha subido esta lista de espera en 5.300 personas, vemos cómo durante los dos años, lo único que ha hecho la Junta de Castilla y León es agrandar todavía más las desigualdades que tenemos en la provincia de Soria

Hernández también ha apuntado que los socialistas añadirán a la cartera de servicios sanitarios básicos la salud bucodental a toda la población de manera paulatina y la apuesta de la atención primaria como la base del sistema público de salud, llegando a un presupuesto mínimo del 25 % del total de presupuesto de sanidad Y fundamental mejorar la contratación de los profesionales, tenemos profesionales, hay que mejorar su estabilidad en el personal sanitario y no se tengan que ir por falta de oportunidades.

Si nos fijamos en los médicos tenemos 27 médicos menos que antes de la pandemia y hay 39 médicos sin cubrir, y la excusa es que no hay médicos, en los últimos dos años se han hecho casi dos decenas de contratos para médicos de familia de un día, de dos días y de tres días , ¿ por qué no lo podemos contratar durante más tiempo y asentarlo en la provincia de Soria? Ese es el problema que tiene la Junta de Castilla y León.