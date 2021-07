GASSO entrega premios de investigación 2020

Viernes, 09 Julio 2021 15:57

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO), sin celebración de acto alguno por las limitaciones sanitarias derivadas de la pandemia por la COVID-19, ha entregado esta mañana los diplomas acreditativos de los Premios de Investigación 2020 en tres categorías: Proyectos de Investigación, Comunicación Científica y Artículo Científico.

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, sí ha querido acompañarles en la entrega de diplomas para insistir en el reconocimiento a todo el personal de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria por el esfuerzo que está realizando desde el inicio de la pandemia, y de manera especial a los profesionales premiados, “quienes más allá de su trabajo, muy duro durante todos estos meses, han decidido seguir apostando por la investigación”.

La actual situación sanitaria obligó a suspender el acto institucional que tradicionalmente se celebra a finales de diciembre, en el que se reconocen actuaciones destacadas de profesionales, servicios e instituciones que de manera especial contribuyen a mejorar el propósito de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria: contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población, atendiendo a sus necesidades de salud, con un servicio eficiente y de calidad.

Mediante la investigación se genera conocimiento que repercute en una mejor atención, tanto en el ámbito en el que se realiza dicha investigación como en el general a través de su transmisión, siendo imprescindible en todos los niveles asistenciales para la transformación y el cambio.

A pesar de la suspensión de este acto de reconocimiento, los Premios de Investigación fueron convocados en el año 2020, ya que en tiempos difíciles y situaciones complejas, y a pesar de la importante sobrecarga asistencial, emocional y personal asumida, los profesionales han continuado su labor investigadora, presentado cinco proyectos de investigación, 17 comunicaciones y 20 artículos a los citados premios.

El jurado, compuesto por miembros de la Unidad de Investigación, la Junta Técnico Asistencial y el Consejo de Gestión, ha tenido en cuenta en su valoración la justificación, el interés científico/clínico, el diseño, la validez, la magnitud y la precisión de los resultados, así como su aplicabilidad y el medio de difusión.

El jurado ha fallado los premios tras intensas deliberaciones debidas a la calidad y pertinencia de los estudios presentados.

El Premio al Proyecto de Investigación ha sido concedido a José Ramón Oliver Guillen (Servicio de Cirugía General y Digestiva), por el proyecto multicéntrico internacional titulado ‘Determinando el tiempo óptimo de cirugía después de la infección por SARS-CoV-2.

Carlos Aguilar Franco (Servicio de Hematología) ha obtenido el Premio a la Comunicación Científica, por la comunicación al XXVIII Congress of the International Society on Thrombosisi and Haemostasis ‘Uso de anticoagulantes orales directos (ACOD) como profilaxis primaria o secundaria del tromboembolismo venoso en pacientes con mieloma múltiple que reciben fármacos inmunomoduladores’. En este apartado también ha recibido un accésit Pilar Olier Martínez (Servicio de Farmacia Hospitalaria).

Por último, el Premio al Artículo Científico ha recaído en Yolanda Lois Ortega (Servicio de Otorrinolaringología), por el artículo ‘Radioterapia versus microcirugía con láser en el tratamiento del cáncer de glotis temprano’, publicado en la revista Acta Oto-Laryngológica. También han recibido accésits en esta categoría Nora Palomar Ciria (Servicio de Psiquiatría) y Nerea Sánchez Serrano (Servicio de Microbiología).

Este impulso a las tareas investigadoras supone una importante dosis de prestigio para los profesionales y para la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, remarcando la relevancia que institucionalmente se concede a la participación en la próxima convocatoria de los Premios de Investigación de 2021.

Todos los profesionales de la GASSO merecen el Premio a los Valores Humanos

Los premios institucionales no se convocaron en el año 2020, ya que, indiscutiblemente, la Gerencia considera que del Premio Valores Humanos son merecedores todos y cada uno de los trabajadores de la GASSO, incluyendo a los profesionales jubilados que, sin dudarlo, ofrecieron su colaboración y prestaron su ayuda en los momentos más duros de la pandemia.

Hubiera resultado imposible seleccionar un premiado para el resto de categorías de los premios (Servicio Amigo, Proveedor o Aliado) entre las muchas instituciones, administraciones, entidades, asociaciones, empresas, organizaciones, servicios, profesionales sanitarios y particulares que, mostrando su solidaridad y altruismo, recaudaron fondos para la compra de material y aparataje, donaron material sanitario y de protección, colaboraron en la atención de los pacientes, compartieron con los profesionales su experiencia y conocimientos, transmitieron mensajes de animo a los pacientes y posibilitaron la comunicación de estos con sus seres queridos mediante la aportación tecnológica.