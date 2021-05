FCCR relaciona incidencia Covid con grupo sanguineo

Jueves, 06 Mayo 2021 17:23

Una encuesta realizada por la Fundación Científica Caja Rural (FCCR), en colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria, profundiza en la incidencia y gravedad del coronavirus Covid 19 en función de los grupos sanguineos de los pacientes.



Para la realización de este estudio, en el que se ha valorado la intensidad de los síntomas así como aquellos casos en cada grupo que son asintomáticos, se han realizado 1.125 encuestas, on line y por correo electrónico, dirigidas a la población de la provincia de Soria que hubiera padecido la Covid-19, según ha explicado este jueves el director de la citada fundación, Juan Manuel Ruiz Liso.

"Creo que los datos de los resultados obtenidos son muy importantes, más aún cuando hemos visto las diferencias significativas entre sexos, ingresados y asintomáticos", ha recalcado.

Los resultados ponen de manifiesto una mayor afectación o gravedad de la Covid en los hombres respecto a las mujeres y una diferencia significativa entre asintomáticas mujeres, mayor que en los hombres.

Además el estudio señala que los hombres, en los grupos sanguineos A-, B- y también en los AB, no tiene asintomáticos, y en los grupos A- y B- y también en los AB-, no hay ingresados.

Más del 25 por ciento de las mujeres de los grupos B+ y B- y las AB+ son asintomáticas, lo que refleja, según ha advertido Ruiz Liso, que hay muchas mujeres "circulando con el virus sin sintomatología".

El cansancio es el signo más importante en todas las series, siendo más relevante en el sexo femenino.

La cefalea es inexistente como alto grado en los hombres de los grupos B y AB y la fiebre es mas intensa también en la mujer, no manifestándose, al igual que la cefalea en los hombres de los grupos B y AB.

Se aprecian más casos de ingreso hospitalario, prácticamente el doble, entre los hombres -un 8,94 por ciento frente a un 4,35 por ciento de mujeres- y más casos de pacientes asintomáticos entre las mujeres: 9,98 por ciento de hombres y 13,51 por ciento de mujeres

Ruiz Liso ha señalado el alto porcentaje de personas que desconocen su grupo sanguíneo y Rh en la provincia, una situación que ha pedido corregir, ya que no es "sanitariamente admisible que exista esa carencia de un dato médico tan importante".