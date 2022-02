Espinosa (Vox): "PP y Vox sumarán suficiente para gobernar"

Viernes, 11 Febrero 2022 18:01

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros,

Espinosa de los Monteros ha visitado Soria en el cierre de la campaña electoral autonómica y ha querido enviar un mensaje a Alfonso Fernández Mañueco después de que hayan señalado que “prefieren perder el Gobierno antes de pactar con Vox”.

El portavoz en el Congreso de los Diputados ha asegurado que el PP está preocupado y se ha puesto nervioso, al salirle todo mal, lo que le ha metido en un circulo vicioso de donde no saben salir.

Espinosa de los Monteros ha resaltado que el bloque formado por PP y Vox, a pesar de que la formación de Mañueco está bajando, sumará lo suficiente para conformar un gobierno.

"Pactaremos, pero no gratis. Como mínimo, el PP tendrá que aprobar unas cosas básicas y normales, la primera de ellas reestablecer la ley y el orden, porque cuando hay ley se obedece seas de Fez o de Jérez", ha resaltado.

Además ha puesto como condición para pactar al PP que, en los presupuestos, el dinero se tiene que empezar a destinar a los ciudadanos y recortar a los políticos y a sus chiringuitos, y también prestar atención a poblaciones como Soria, a las personas que viven en el ámbito rural, a los que tiene que dar herramientas para darles un futuro mejor.

“Nosotros haremos de adultos. Somos el partido del sentido común, seremos los adultos y no nos dejaremos llevar por las niñerías”, ha asegurado en alusión al PP.

Con estas palabras, el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox ha arrancado este viernes un acto en Soria en el que ha recordado que su partido está trabajando para sumar y así que el “Partido Popular empiece a entender cosas básicas, normales, que no son ni de derecha ni de izquierda”.

Impulso de la natalidad, ley y orden, un futuro para los jóvenes castellanos… Estas han sido algunas de los temas en los que ha insistido Espinosa de los Monteros subrayando que “el dinero de los Presupuestos tiene que estar dirigido a los españoles” y que “si hay recortes, serán recortes a los chiringuitos ideológicos”.

“Vox es el partido del sentido común, de la gente normal, de la gente que quiere trabajar”, ha asegurado insistiendo en que se trata de “gestionar España cómo gestionamos nuestras familias y nuestros comercios”.

En esta línea, Espinosa de los Monteros ha querido enviar un mensaje a todos esos trabajadores que antes votaban a la izquierda y que ahora se sienten abandonados, ya no sólo por los sindicatos sino también por los partidos.

“La izquierda les ha abandonado para preocuparse de los micromachismos, de los chiringuitos de género y para pintar de morado el mundo. Nosotros les vamos a proteger porque sabemos lo que es trabajar, no como éstos”, ha señalado.

Por su parte, la candidata por Soria, Carmen Romero, ha insistido en que “Vox es la alternativa”.

“Queda mucho por hacer y no nos fallará la voz. Nuestro compromiso no finaliza el 13 de febrero. No sembramos para las próximas elecciones sino para las próximas generaciones”, ha asegurado

Romero ha empezado su discurso poniendo el ejemplo de un empresario al que le cuesta llegar a fin de mes con muchos menos trabajadores de los que tenía antes.

“Todos los costes se disparan y el empresario aguanta y aguanta hasta que ya no puede más”, ha apuntado.

Para después hablar de Daniel, un ganadero criminalizado por gobierno nacional y autonómico, “ porque no olvidemos quienes han firmado la Agenda 2030 que hoy hostiga a nuestros agricultores y ganaderos”

En la emblemática plaza que acoge al edificio de los sindicatos ha afirmado que “todos estos trabajadores no están representados ni por otros,ni tan siquiera por los que dicen ser representantes de los trabajadores, a quienes no se les ha visto salir a las calles por el incremento del precio de la luz o de los combustibles, ni tampoco por la subida de la cuota de autónomos".

Romero ha asegurado que “no nos temblará la voz en el Parlamento de Castilla y León para denunciar el despoblamiento, la falta de infraestructuras y de servicios públicos de calidad o el expolio fiscal que está arruinando nuestra tierra y dejándola sin oportunidades”