Entrega de los Premios de Investigación 2021

Lunes, 23 Mayo 2022 16:15

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) ha celebrado hoy, en el salón de actos del Hospital Santa Bárbara, la entrega de los Premios de Investigación correspondientes a 2021, en sus cuatro categorías: proyectos de investigación, comunicaciones científicas, artículos científicos publicados en revistas médicas y reconocimiento a la innovación.

En el acto, presidido por la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, y el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, Enrique Delgado, también se ha hecho entrega de los Premios Institucionales en sus modalidades de valores humanos, servicio amigo y reconocimiento al proveedor / aliado.

Este acto, que debía haberse celebrado en diciembre de 2021, ha sido programado y suspendido en varias ocasiones debido a la situación de la crisis sanitaria.

Esta celebración abierta a los profesionales se retoma tras el acto de diciembre de 2019, pues en julio del pasado año se entregaron las distinciones de manera personal.

Como ha manifestado la delegada territorial, se trata de un encuentro que sirve para para reconocer y agradecer actuaciones de profesionales, servicios o instituciones que han contribuido especialmente al cumplimiento de los objetivos de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, “mejorar la salud y el bienestar de la población, atendiendo a sus necesidades de salud con un servicio eficiente y de calidad, así como a la generación de conocimiento científico en la tarea que tienen encomendada en el ámbito sanitario”.

Mediante la investigación, ha manifestado Yolanda de Gregorio, “se genera conocimiento que repercute en una mejor atención, tanto en el ámbito en el que se realiza dicha investigación como en el general a través de su transmisión, siendo imprescindible en todos los niveles asistenciales para la transformación y el cambio”.

En la valoración, llevada a cabo a propuesta de la Unidad de Investigación por un jurado compuesto por miembros de la Unidad de Investigación, la Junta Técnico Asistencial y el Consejo de Gestión, se ha tenido en cuenta la justificación, el interés científico/clínico, el diseño, la validez, la magnitud y la precisión de los resultados, su aplicabilidad y el medio de difusión. El jurado, tras intensas deliberaciones debidas a la calidad y pertinencia de los estudios presentados, falló los premios que se han entregado esta mañana.

Premio a la Innovación

El Premio a la Innovación reconoce la participación individual o conjunta de cualquier profesional de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, cuya propuesta suponga una mejora de la calidad asistencial, organizativa, de la sostenibilidad, el conocimiento, la comunicación, participación con los pacientes o cualquier otra alineada con nuestra estrategia.

Con el fin de promover y compartir las propuestas innovadoras, los participantes han realizado una breve presentación para dar a conocer en que consiste su proyecto, recibiendo los siguientes reconocimientos:

El Premio Innovación lo han obtenido las Unidades de Enfermería y Dirección de Enfermería, por el proyecto ‘Incorporación de video-tutoriales como herramienta para la formación del personal de nueva incorporación, adquisición de conocimientos, formación y mejora de los cuidados’, que ha sido recogido por María José Revuelta, jefa de la Unidad de Enfermería de la ICI.

Accésit a José Javier Martínez Subias, jefe de la Unidad de Otorrinolaringología, por el proyecto ‘Implantación de sistemas osteointegrados auditivos’.

José Ramón Oliver Guillen, facultativo especialista de Cirugía General y Digestivo, ha recibido sendos diplomas de buena práctica seleccionada por sus dos proyectos: ‘Estimulación de asa eferente previa al cierre de ileostomía’ y ‘Aplicación y evaluación de Bundle en cirugía colorrectal electiva’.

Premio de Investigación

El Premio de Investigación se ha entregado a Yolanda Raquel Lapeña Moñux (enfermera del Centro de Salud de Gómara), por el proyecto ‘Desarrollo de una red de apoyo para el fomento del autocuidado-autogestión en una zona rural de la provincia de Soria’.

Mejor publicación científica

El Premio a la mejor publicación científica se ha concedido a Marta Llorente Alonso (enfermera especialista en Salud Mental, Hospital Virgen del Mirón), por la publicación ‘Can Psychological Empowerment Prevent Emotional Disorders in Presence of Fear of COVID-19 in Health Workers? A Cross-Sectional Validation Study’ (¿Puede el empoderamiento psicológico prevenir trastornos emocionales en presencia de miedo al COVID-19 en trabajadores de la salud? Un estudio de validación transversal.) Marta Llorente acaba de ser recientemente seleccionada por la Gerencia Regional de Salud para la intensificación de su actividad investigadora, en una de las 12 plazas destinadas para tal fin en la Comunidad de Castilla y León.

Accésit a la publicación científica a José Ramón Oliver Guillen (facultativo especialista de Área de Cirugía General y Aparato Digestivo), por la publicación ‘Timing of surgery following SARS-CoV-2 infection: an international prospective cohort study’ (‘Momento de la cirugía

Mejor Comunicación Científica

Premio a la mejor comunicación a Carlos Aguilar Franco (feje de la Unidad de Hematología y Banco de Sangre), por la comunicación ‘Experience with direct oral anticoagulants (DOACs) for the treatment of cáncer assiciated thrombosis’ (‘Experiencia con anticoagulantes orales directos –ACOD- para el tratamiento de la trombosis asociada al cáncer’).

Accésit a Tamara Niarra Martínez (enfermera de Urgencias), por la comunicación ‘Análisis modal de fallos y efectos del Servicio de Urgencias del Hospital Santa Bárbara de Soria del primer año de pandemia’.

Accésit a Saturnino Ortiz Medinaveitia (facultativo especialista de Área de Pediatría) por la comunicación ‘Síndrome DDX3X como causa frecuente de discapacidad intelectual no filiada en mujeres. A propósito de un caso con una nueva mutación no descrita’.

Premios Institucionales

El Premio a los Valores Humanos se concede anualmente a propuesta de los profesionales de la Gerencia de Asistencia Sanitaria, siendo la candidatura más secundada la premiada. Con este premio se intenta recompensar el esfuerzo adicional realizado en aras de procurar un mejor hacer en el día a día, teniendo en cuenta la forma muy especial de tratar, tanto a los usuarios, como a los familiares de los mismos y a todos los que comparten el espacio laboral.

El premio 2021 se entrega a dos profesionales: Mª Antonia Ferragut Marqués, médico de Familia y desde 2015 ginecóloga en el Hospital Santa Bárbara, y Tomas Muñoz Hernández, médico Atención Primaria, recientemente jubilado en el Centro de Salud de Ólvega.

El Premio Servicio Amigo, que reconoce a servicios de otros hospitales o instituciones que colaboran con la GASSO, mejorando la atención a los pacientes y aportando un valor añadido de gran calidad, más allá de la mera relación formal o institucional, ha recaído en el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Salamanca. “Entre los valores que sustentan la amistad encontramos la lealtad, la reciprocidad y la solidaridad, valor este último meritorio del reconocimiento que recibe hoy el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Salamanca por su trabajo y apoyo en el mes más duro de la pandemia por la COVID-19”.

El propósito del Premio a proveedores y aliados es reconocer su labor y evidenciar sus buenas prácticas. Este año ha recaído en la empresa soriana Mochuelo JAM, “por su contribución al desarrollo y mantenimiento de los servicios sanitarios en el medio rural y su inestimable ayuda en el transporte de muestras de sangre y PCRs desde los centros de salud al hospital durante toda la pandemia”.

El acto ha concluido con el homenaje a los profesionales jubilados (104 este año) y el agradecimiento a los servicios prestados a lo largo de sus vidas laborales.