El personal sanitario reclama retirada inmediata de decretazo

Jueves, 19 Noviembre 2020 12:07

Más de doscientos trabajadores sanitarios se han concentrado esta mañana a las puertas del hospital Santa Bárbara de Soria, convocados por todos los sindicatos, para mostrar su "absoluto rechazo" ante el decreto publicado por la Junta para regular las prestaciones sanitarias durante el estado de alarma.



La celadora Sara Arancón y la médica Pilar Peláez han leído un manifiesto en el que han calificado este decreto de la Junta como un "despropósito" y han exigido su "inmediata" retirada.

"La sanidad es de todos, no de unos pocos sentados en sus despachos", ha leído Arancón, tras pedir a la Junta que no "amputen" las piernas a los trabajadores sanitarios, con este decreto, "porque no podremos correr para curarles sus heridas".

Los trabajadores sanitarios han dejado claro en el manifiesto que se sienten "menospreciados" por una administración "desagradecida" que no ha hecho bien sus deberes.

"Las plantillas de los centros están mermadas desde los recortes de 2012 y no han contratado suficiente personal para garantizar la atención adecuada durante esta pandemia; no ha habido suficiente ampliación de las UCIS. No se ha reparado en la sustitución para darnos descanso y no se ha formado al personal", han denunciado.

En este sentido, los trabajadores sanitarios han animado a la Junta a plantear propuestas positivas, para atraer a los profesionales sanitarios y animar su asentamiento en la Comunidad, "con mejores contratos, más incentivos profesionales y más facilidades para la conciliación familia, en lugar de espantarlos.

La médica Pilar Peláez ha señalado a los periodistas que la sanidad en la región está cada día peor porque el Sacyl no trata bien a sus propios profesionales, porque las plantillas están formada en la mayor parte por eventuales.

En este sentido ha instado a resolver las oposiciones cuando se necesita personal sanitario en todas las categorías.

"Con la excusa de la Covid han retrasado la resolución de las oposiciones y están 900 enfermeras sin trabajar, 395 celadores sin trabajar, así como auxiliares administrativos", ha denunciado.

Peláez ha señalado, a preguntas de los periodistas, que la precariedad que sufren los trabajadores sanitarios se resuelve no sólo con dinero sino con voluntad política para cumplir su propia ley.

"Se supone que todos los años debe haber un concurso-oposición y de traslados. Llevábamos diez años sin concurso de traslados y el concurso de oposición se va a convocar todos los años porque se ha ganado en los tribunales", ha explicado.

Peláez ha reconocido que la situación de los profesionales sanitarios es similar en la mayoría de las comunidades autónomas, salvo "contadas excepciones", ya que, a su juicio, están abusando mucho del personal sanitario, destinando poco gasto y con muchos contratos precarios que obligan a los trabajadores a moverse de un lado a otro, intentando encontrar las mejores condiciones.

"Los médicos en este país ganamos poco. Tardamos muchos años en conseguir una plaza fija porque no sacan oposiciones; tienes muchas guardias. En cualquier otro país nos tratan mejor que aquí. Entonces, sí puedes, te vas. Yo lo tengo claro: si esto continúa así, me iré", ha avanzado.