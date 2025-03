El Credef conmemora el Día Europeo de la Logopedia con un taller interactivo

Sábado, 08 Marzo 2025 08:53

Unas 60 personas han participado en un taller interactivo impartido por la logopeda del Centro de Referencia Estatal de Atención Sociosanitaria para Personas en Situación de Dependencia de Soria (Credef), dependiente del Imserso, Andrea Vicente, para conmemorar el Día Europeo de la Logopedia que se celebra el 6 de marzo.

El objetivo del taller ha sido concienciar sobre la importancia de la logopedia y el papel de los logopedas en el tratamiento de trastornos de la comunicación, el lenguaje y la

deglución para la mejora de la calidad de vida, el desarrollo y la inclusión social de las personas.

Además, con la idea de visibilizar y reducir el estigma de las enfermedades invisibles, una parte del taller se ha centrado en informar sobre la afasia, un trastorno del lenguaje muy

común que se manifiesta con dificultad para expresar lo que se quiere decir, comprender lo que otras personas están diciendo, leer y escribir.

Facilitar herramientas que conduzcan a una mejor comprensión de esta condición y a cómo conversar con las personas con afasia refuerza el compromiso del Credef con la promoción de su calidad de vida y el pleno derecho a la participación en la comunidad en igualdad de condiciones

que el resto.

Por otro lado, se ha publicado en el Journal of Long-Term Care el artículo ‘Co-developing Program Theories for Best Fit Social Innovations in Long-Term Care: Lessons From a Cross European Implementation Project’ relacionado con el Proyecto InCARE en el que ha participado personal del Credef.

El Proyecto InCARE ‘Apoyo al desarrollo inclusivo de servicios de cuidados de larga duración comunitarios a través de enfoques participativos multisectoriales’ cofinanciado en la convocatoria EaSI de la Comisión Europea se ha llevado a cabo entre los años 2020 y 2023.

Esta es una iniciativa transnacional con el objetivo de promover enfoques participativos, innovadores e integrados para el desarrollo de políticas y servicios de cuidados de larga duración en la comunidad y cuyo último propósito fue mejorar el bienestar y el acceso a una atención adecuada y asequible para las personas mayores con necesidades de atención derivadas de discapacidades cognitivas o funcionales, así como de sus cuidadores informales.

El Proyecto ha sido coordinado por el Centro Europeo de Políticas de Bienestar Social e Investigación, asociado a Naciones Unidas, (Centro Europeo de Viena).

Además, el Proyecto InCARE cuenta con otros socios de instituciones académicas como Vilans (Países Bajos), London School of Economics (Reino Unido), la Universidad de Newcastle (Australia) y Eurocarers.

Las instituciones españolas participantes han sido el Imserso (Coordinación de Estudios y Credef) y la Fundación Matia, aportando el perfil de desarrollo de políticas y la implementación de un proyecto piloto, respectivamente.

Como parte del Proyecto se han realizado talleres de teoría del cambio en España, Austria y Macedonia del Norte, así como un taller conjunto de todas las entidades participantes en el Proyecto InCARE con el objetivo de desarrollar una visión común, identificar y adaptar ideas innovadoras e implicar desde el principio a todas las partes interesadas teniendo en cuenta los retos y las limitaciones.

La investigadora Erica Breuer, de la Universidad de Newcastle (Australia), ha liderado la redacción del artículo que se acaba de publicar en el Journal of Long-Term Care.

En él se analiza cómo la metodología de la teoría del cambio puede fortalecer el desarrollo de modelos de innovación social involucrando a los distintos actores y partes interesadas

desde el inicio en la construcción de las teorías que explican cómo se espera que un programa ayude a solucionar un problema particular.