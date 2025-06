El CIFP Pico Frentes, reconocido como "Centro Educativo Sostenible"

Martes, 03 Junio 2025 14:19

El CIFP Pico Frentes, de Soria, es uno de los catorce centros educativos y formativos de Castilla y León que ha sido reconocido por la Junta con el sello ambiental "Centro Educativo Sostenible".

La III Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León 2024-2030 establece entre sus objetivos estratégicos reforzar y actualizar la educación ambiental en los centros educativos y formativos de Castilla y León, donde ya se están llevando a cabo iniciativas significativas de educación para el desarrollo sostenible.

Algunos de estos centros llevan una importante trayectoria, y ya han implantado programas de educación y gestión ambiental que han sido reconocidos a través del Sello ambiental ‘Centro educativo sostenible’.

Los centros educativos cuentan, por lo tanto, con capacidades, oportunidades y potencial para seguir avanzando en proporcionar una oferta amplia, diversificada e innovadora en educación ambiental.

Además, el nuevo currículo derivado de la reforma de la Ley de Educación da un impulso a la educación para la sostenibilidad, de forma transversal, por lo que será necesario avanzar en la formación del profesorado para facilitar la adquisición de las nuevas competencias e involucrar a los centros y a la comunidad educativa. Por otro lado, todos los programas de educación ambiental dirigidos al sector escolar deberán adaptarse a las necesidades y exigencias de los nuevos currículos.

En esta línea, ya desde 2019, mediante Orden publicada a propuesta de las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de Educación, la Junta recompensa el esfuerzo realizado por los centros docentes de la Comunidad con el sello ‘Centro Educativo Sostenible’.

Hoy, los titulares de ambas Consejerías, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Rocío Lucas, respectivamente, han entregado en el PRAE de Valladolid estas distinciones a 14 nuevos colegios e institutos, entre ellos el CIFP Pico Frentes, de Soria.

También han renovado el sello a 11 de los que lo obtuvieron en 2021, pues la duración de este reconocimiento es de 4 años, transcurridos los cuales hay que renovar o no de conformidad con el trabajo realizado en ese tiempo.

Así, con las distinciones entregadas hoy, Castilla y León cuenta ya con 120 centros docentes en los que la educación ambiental supone un aspecto fundamental.

En este sentido, Suárez-Quiñones ha explicado que “este sello no es un reconocimiento fijo, si no que conlleva un compromiso medioambiental y cada cuatro años se evalúa. Por tercera vez, este año se ha realizado la evaluación de los premios dados el año 2021, y once han renovado esa evaluación y han mantenido ese sello medioambiental.”

La titular de Educación ha subrayado que “estos centros, sus docentes y sus comunidades educativas están mostrando que la sostenibilidad puede ser una experiencia real, transversal, compartida… Una experiencia que se vive en el aula, en el patio y en cada pequeño gesto cotidiano porque cuidar el planeta empieza por entenderlo y respetarlo. Gracias por educar con espíritu verde”.