El alcalde acusa a la patronal de actuar como herramienta de la derecha en elecciones

Jueves, 23 Mayo 2024 07:38

El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, ha acusado a FOES de actuar como "herramienta de la derecha en plena campaña electoral", tras las críticas realizadas por la patronal soriana por la falta de avances en la mejora de las ayudas al funcionamiento de las empresas.

Martínez, en la comparecencia realizada con motivo de la primera visita oficial del Delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha reclamado a los representantes empresariales "rigor y seriedad" en sus reivindicaciones, tras la reunión mantenida en Madrid con la ministra de la Seguridad Social.

Para el alcalde, la patronal soriana se ha convertido en un “ariete electoral contra el PSOE”, aunque ha asegurado que respeta la legitimidad empresarial de intentar “rascar” lo máximo posible en las ayudas al funcionamiento, “y nos van a encontrar como aliados, siempre que cumplan el objetivo para el cual nos ha abierto la puerta Europa que es generar empleo y fijar población".

Martínez Mínguez ha subrayado que el “portazo” no ha sido en la reunión con la ministra sino en las Cortes regionales cuando el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en una pregunta oral del procurador de Soria ¡Ya! Ángel Ceña, no ha reconocido la singularidad y desequilibrios de la provincia.

"Decirle a la patronal que en plena campaña electoral no participe como una herramienta y activo más de la derecha de este país como lo está haciendo", ha señalado.

Como se recordara, el presidente de FOES, Santiago Aparicio, respondió antes de la reunión con la ministra de la Seguridad Social al diputado socialista Luis Rey, que acusó a los empresarios de querer “hacer caja” con las ayudas al funcionamiento.

Aparicio señaló que "no se puede ser cicatero con tres provincias que están total y absolutamente abandonadas", antes de apuntar que Rey siempre “dice lo mismo y lo contrario el mismo día, no son para engordar las cuentas de resultado, es para tratar de consolidar a las empresas para que al menos no cierren y se queden en el territorio y sigan manteniendo el empleo.