Concierto de Villancicos de la Coral de Soria para saludar a la Navidad

Sábado, 14 Diciembre 2024 16:43

La Coral de Soria organizará el próximo 21 de diciembre, en la iglesia del Salvador, un concierto de villancicos, donde se saludará a las fiestas navideñas con la participación de otras formaciones corales como la Capilla Clásica Extrema Daurii, la Coral del Duero y Voces Blancas de la Coral de Soria.

La cita con las distintas agrupaciones de canto coral será en la iglesia del Salvador el próximo 21 de diciembre, sábado, a las 12:30 horas, con entrada gratuita.

Abrirá el programa la Coral del Duero, bajo la dirección de Susana Torres, que interpretará “Noche de Paz”, “La mula”, “El tamborilero” y “Otra Navidad”.

Le seguirá en el escenario la Capilla Clásica Extrema Daurii que, dirigida por Rafael Cacho, interpretará “En la más fría noche”, “Fuentecilla que corres”, “Transeamus usque Bethelehem” y “Campana sobre campana”.

Las Voces Blancas de la Coral de Soria, dirigidas por Marta López Condado y con Rubén Romero al pino, cantarán “Calypso lullaby” y “All I want for Christmas is you”.

Acto seguido subirá al escenario la Coral de Soria, para cantar “Cantique de Nöel” y “Rock him in the manger”.

Y la Coral de Soria y las Voces Blancas se unirán en el concierto cantando “Querido diciembre” “Carol of the bells”, “Santa Claus is comin´to town” y “Felix Navidad”.

Todas las corales cerrarán el concierto interprentando “Adeste fideles”.

La Coral de Soria ha ofrecido hoy sábado un concierto de villancicos el en la Iglesia de San francisco de Soria, después de la misa, para celebrar la festividad de Santa Lucia, patrona de la ONCE

Fundada en 1976 por el P. E.. José Pau Meler, la Coral de Soria tiene desde 2010 como directora a Marta López Condado.

La “Coral de Soria”, es miembro cofundador de la Federación de Coros de Soria, de la Federación Coral de Castilla y León, de la Confederación Coral Española y de “Europa Cantat”.