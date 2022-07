Concierto de "The Capaces", en el Cielo Gira

Martes, 05 Julio 2022 17:08

"The Capaces", heredero directo de las bandas más viscerales de la escena estadounidense, ofrecerá el próximo 9 de julio un concierto en Soria. Además su cantante ofrecerá una chara sobre el libro "La Casa de Verges".

La charla presentación del libro será en Piccolo -Librería & Tienda Pedagógica- a las 17:00 horas del próximo sábado.

Marta Fontana, escritora, ilustradora y cantante de "The Capaces" ofrecerá una charla sobre esta obra de no ficción que se adentra en el fantástico mundo de las casas encantadas, tan arraigado en nuestro ancestral imaginario.

El concierto será en "El Cielo Gira", a las 20:30 horas (Entradas a la venta en Discos el Rincón Soria y El Cielo Gira).

THE Capaces (Barcelona, 1999) está considerado como heredero directo de las bandas más viscerales de la escena estadounidense como Poison Idea, GangGreen, The Dwarves, Zeke , New Bomb Turks ...

Tras 20 años de carrera y mas mil conciertos, el grupo musical golpea con un nuevo Albúm titulado " Zoetrope " , su septimo Lp hasta la fecha, su explosiva y particular mezcla de punk-hc old school y high speed r'n'r de alto octanaje.