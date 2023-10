Concierto de Mad Sin y 13 Bats, en Soria

Miércoles, 11 Octubre 2023 17:25

La Asociación Undersound Soria organiza el próximo sábado, a partir de las ocho y media de la tarde en "El Cielo Gira", en la estación ferroviaria de El Cañuelo, de Soria, un concierto con las míticas bandas Mad Sin (Berlin, Alemania) y 13 Bats (Madrid).

Undersound Soria es una asociación sin ánimo de lucro, entre cuyos objetivos están “la promoción, difusión y fomento de la cultura referente a todos aquellos estilos musicales de carácter underground (que quedan relegados fuera del canal comercial, que se contraponen a los modelos oficiales comúnmente aceptados y que no constituyen un producto de consumo de masas), tales como el Metal, Hardcore, Punk, etc., dando prioridad, haciendo partícipes, e impulsando especialmente, a aquellos grupos, bandas, artistas, etc., que quedan fuera de dichos canales comerciales.

Por ello el próximo 14 de octubre tendrá lugar un concierto en El Cielo Gira, con las míticas bandas Mad Sin (Berlín, Alemania) y 13 Bats (Madrid). El evento tendrá comienzo a partir de las 20:30 horas.



Mad Sin

Mad Sin se forman en 1987, y con el tiempo evolucionan hasta la configuración de hoy en día, pasando por varios cambios, convirtiéndose en un quinteto y encontrándose actualmente en uno de sus mejores momentos, con una formación sólida y asentada.

Cultivando un estilo con un pie en el Punk y otro en el Rockabilly, y con influencias de otras escenas paralelas del underground berlinés (Surf, Punk Rock, Swing o Country), la banda consiguió irrumpir por la fuerza y con contundencia en la escena Psychobilly europea.

Treinta y seis años después, y con más de 14 álbumes, un sinfín de recopilatorios, EPs y splits, Mad Sin continúan incendiando los escenarios en sus giras, contando para la de este año con parada en Soria, gracias al trabajo de la Asociación Undersound, lo que permitirá estar a la altura de otras ciudades europeas tales como Hamburgo, Budapest, Praga o Bratislava.

Se podrá disfrutar del directo de Mad Sin como si de un trueno se tratara: a las guitarras, el talentoso Andy Kandil junto con el habilidoso y experimentado Manny; el finlandés Ko Ristolainen, brillante y espléndido a los platos; y al contrabajo, Valle, el cual te sorprenderá viéndole surfear entre el público ¡envuelto en fuego!

Mientras ellos interpretan las canciones sin suspirar, el gran Koefte desplegará toda su fuerza y mando, dando garbeos en el escenario y disparando cañones de energía.

Ellos se dejarán la piel ya que, a no ser que tenga horchata en tus venas, no te dejará impasible.

13 Bats

Formados a finales de 2006 en un sótano de Madrid, es una de las bandas referencia del Punk & Roll, con un sonido totalmente personal e inimitable y con muchas influencias que abarcan desde el Jazz hasta Motörhead, pasando por el histórico Chuck Berry… Esto los hace ¡Únicos en su especie!

Con una formación de contrabajo-voz, guitarra y batería, hacen del directo su mejor baza, lo que les ha permitido tener una gran proyección internacional, habiendo recorrido distintos festivales y salas del mundo con su contundente directo: EEUU (California, Florida, Arizona, etc.), Reino Unido, Brasil y Alemania, entre otros lugares.

Con temas tanto en inglés como en castellano, y unos cuantos discos ya a sus espaldas, será la primera oportunidad de verlos sobre un escenario en la ciudad de Soria, soltando todo un latigazo en directo, con canciones que rezuman estilo y fuerza, que muestran el desarrollo de la banda a lo largo de su existencia, con una elegancia cruda que hará el disfrute tanto de aquellos que ya los conocen, como de aquellos que sea la primera vez que los descubran.