Ceña encabeza candidatura de Soria ¡Ya!

Lunes, 10 Enero 2022 11:43

El funcionario de la Administración autonómica Ángel Ceña encabeza la candidatura de la plataforma Soria ¡Ya! a las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero, en la que aspira a conseguir representación en el Parlamento regional para dar voz a las reivindicaciones de la provincia más despoblada.



Ceña, que ha subrayado a los periodistas que la presentación de la candidatura en la junta electoral provincial supone un día "ilusionante" y "emocionante", ha señalado que la plataforma Soria ¡Ya!, que lleva dos décadas en la calle reivindicando infraestructuras para la provincia, ha llegado a la conclusión que no podía estar otros veinte años de la misma forma.

"Tenemos que estar en las instituciones y por eso hemos decidido dar este paso, que no es fácil, porque supondrá un esfuerzo para nosotros, que somos simples ciudadanos y no somos profesionales de la política", ha recalcado.

Ceña ha declarado a los medios de comunicación que la candidatura de Soria ¡Ya! es una oportunidad para la provincia, en concreto "para revertir el proceso de despoblación y que la provincia tenga futuro".

La plataforma Soria ¡Ya! ha presentado este lunes su candidatura en la junta electoral provincial, acompañada de más de 2.500 firmas de electores sorianos que avalan su constitución como agrupación de electores.



Junto a Ceña, de 54 años -los dos últimos años colaborando con la plataforma ciudadana- componen la candidatura Vanessa García, Antonio Palomar, Silvia Largo y Fernando Arévalo, con Laura Gil, Natalia Ceña y Goyo Sanz, como suplentes.

"Que no nos vuelvan a hacer promesas que se olvidan o se incumplen. Queremos que es el momento de Soria. Es ahora o nunca", ha instado a los ciudadanos.

A preguntas de los periodistas, Ceña ha asegurado que los demás partidos están realizando declaraciones contra la plataforma Soria ¡Ya!, lo que refleja "que se sienten inquietos".

"Parece que desconocen nuestro proyecto después de llevar veintiún años reivindicando a las administraciones, las del Gobierno de España y la de la Junta, de uno y otro color. Nuestro proyecto es Soria. Nos extraña las dudas que les generamos. Nos afilian a un lado y a otro, cuando siempre hemos luchado por Soria. No tenemos credo político dentro de este bipartidismo que impera", ha argumentado.

Ceña ha subrayado que esperan a ser la primera fuerza política en Soria en las elecciones autonómicas, donde se eligen a cinco procuradores (actualmente el PSOE tiene tres y el PP, dos).

En este sentido ha recordado que el PP lleva 34 años de promesas incumplidas en el Gobierno regional, por lo que ha deseado que la ciudadanía les dé apoyo en las elecciones para intentar luchar en las instituciones por la provincia.

"Pensamos que los partidos políticos tradicionales no han luchado. A lo mejor han tenido voluntad los representantes sorianos, pero luego llegaban a Valladolid o a Madrid y su voluntad se veía detenida", ha censurado.

Ceña ha subrayado que su aspiración es formar parte de la investidura del futuro Gobierno regional, porque el programa de Soria ¡Ya! sólo lo puede satisfacer un partido de gobierno.

"Negociaremos con el partido de Gobierno, para ver hasta donde podemos llegar, siempre con unas premisas y demandando una serie de cuestiones que llevamos en el programa", ha avanzado.

Ceña ha asegurado que el presupuesto de la campaña está limitado a 33.000 euros por el decreto de la Consejería de Presidencia, en función de la población de derecho, una cantidad que esperan financiar por micromecenazgos, donaciones y quizá con microcréditos.

En cuanto a las encuestas que dan mayoría al Partido Popular, ha pedido conocer la base demoscópica para valorar su fiabilidad, aunque la definitiva es la del 13 de febrero en las urnas.

Ceña ha resaltado, en el debate de las megagranjas, que Soria es una provincia tradicionalmente ganadera donde hoy la "inmensa mayoría" de sus ganaderos trabaja bien y la carne de Soria es de muy buena calidad aunque ha pedido más información para aclarar las dudas que hay sobre el proyecto de macrovaquería en Noviercas (con 23.000 cabezas).

"Tenemos serias dudas de que haya agua para abastecerla y sobre la depuración de los residuos. No podemos estar muy a favor de esta megagranja porque nos parece que salta todos los parámetros", ha reconocido.

Además ha pedido reflexionar por los motivos de que estos proyectos se plantean en Soria cuando la Junta de Castilla y León anunció hace unas fechas una inversión de 100 millones de euros y posiblemente 7.000 empleos en Valladolid para la instalación de una empresa india de fabricación de autobuses.