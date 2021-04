CARTA AL DIRECTOR/ Paso de cebra, claro que sí!

Lunes, 19 Abril 2021

Goyo Sanz replica en este carta al director a las explicaciones del Ayuntamiento de Soria para no recuperar el paso de cebra existente en el alto del paseo del Espolón.

Ademas de la carta que entregamos en mano a nuestro alcalde en el año 2019, acompañada de 1.200 firmas pidiendo la reapertura del paso de cebra suprimido a la salida del aparcamiento del Paseo del Espolón, o bien el aumento de la anchura del estrecho callejón dejado entre la salida del mismo y la valla de la Dehesa, hemos enviado otros dos escritos, el 27 de abril de 2020 y el 9 de marzo de 2021, sin que hayamos recibido contestación a ninguno de los dos últimos.

Tan solo el 16 de abril de este año, la concejal del ayuntamiento de Soria, Dª Ana Alegre, en declaraciones al programa MAGAZINE de la TVCYL (la 8), dijo textualmente: “ Hay un informe de la policía municipal que dice es imposible por seguridad ciudadana el volver a poner este paso de cebra en la salida del parquin. Cuando nos juntamos con ellos, dimos otras posibles soluciones, que están encima de la mesa con los técnicos municipales, para poder abrir otras vías de entrada a la dehesa, a lo mejor tirar un trazo de valla, quitar parte de la zona de jardines, y es lo que estamos mirando, pero siempre el ayuntamiento de Soria tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos y por ello no podemos volver a poner este paso de cebra”

¿Vela el Ayuntamiento por la seguridad de los ciudadanos al obligarlos a pasar casi rozándose por un estrecho callejón, y más en tiempo de pandemia con los peligros de un posible contagio?. ¿Propone “tirar un trazo de valla” del Parque para no tener que tocar nada que afecte al parkin?. ¿Es mas importante el aparcamiento que el Parque Alameda de Cervantes?

El informe de la policía municipal sobre la supresión del paso de cebra, al que hace referencia la concejal en sus declaraciones, es de una simplicidad asombrosa , pues en él proponen una drástica solución al supuesto problema de la existencia del paso de peatones, sin tener en cuenta las consecuencias negativas para los peatones al encajarles en un callejón de 1,40 metros de anchura. Pero no es lo peor la emisión de ese informe, sino la asunción del mismo sin ser vinculante, por parte de la alcaldía.

Que sepamos, antes de la supresión del paso de peatones, no ha habido ni un sólo accidente en él, por tanto no sabemos de dónde se saca la policía municipal la supuesta peligrosidad de su existencia. Y en todo caso si existiera esa peligrosidad sería por haber elevado la rampa con el lomo de burro.

Si tan mala es la existencia de un paso de peatones a la salida de un aparcamiento, por qué no se emite un informe similar sobre la existencia del paso de peatones que hay a la salida del aparcamiento de la plaza del Olivo junto al hotel Leonor Centro?. Y por qué no se emitió un informe desfavorable cuando se redactó el proyecto de peatonalización y aparcamiento del Espolón, puesto que en este proyecto ya figuraba el paso de peatones. Si se hubiera señalado la supuesta peligrosidad en aquel momento seguro que se habría corregido el proyecto dotando el actual callejón de mayor anchura y no existiría la problemática actual.

Hay que señalar que el paso de peatones que se suprimió no era el que figuraba en el proyecto original, puesto que debido a la entrada de aguas de lluvia al aparcamiento por la rampa provenientes de las calles M. Barnuevo y Avda. de Valladolid, el ayuntamiento levantó, en más de medio metro, un lomo de burro a la entrada de la rampa y corrió para arriba el paso de peatones original, en lugar de hacer un gran sumidero a todo lo ancho de la entrada de la rampa del aparcamiento. Por ello si existía una peor visibilidad fue debido a una actuación chapucera municipal, y la forma de corregirla en ningún caso sería suprimir el mencionado paso, sino dotarlo de algún mecanismo que resolviera el supuesto problema (p.ej. un semáforo que se encendiera cada vez que se levantara la barrera de salida del aparcamiento) o bien eliminar el lomo de burro causante del problema.

Con la elevación de la rampa, debido al lomo de burro, cuando hay tormentas, efectivamente ya no entra el agua al aparcamiento, ahora entra al callejón haciéndolo intransitable ya que el agua desborda el insuficiente sumidero que se colocó antes del lomo de burro, y del callejón pasa al Parque donde forma un charco que tarda normalmente horas en desaparecer.

En resumen, que las sucesivas actuaciones del ayuntamiento han sido una serie de chapuzas, que han tenido como consecuencia que a los peatones que circulan por la calle peatonal mas ancha de Soria (27 metros), se les encajona como a ganado en un callejón de 1,40 metros de ancho, haciendo imposible el cruce de dos personas con paraguas abiertos en caso de lluvia, dos sillas de minusválidos o dos cochecitos de niño, por no hablar de las distancias que hay que tener entre dos personas al cruzarse, incumpliendo la norma sanitaria de la distancia mínima. Es decir que nuestro ayuntamiento que presume de querer hacer una ciudad para el peatón, una ciudad amable, da preferencia a la circulación rodada de acceso al aparcamiento sobre la circulación peatonal.

Y hay soluciones bien sencillas: o bien reponiendo el paso de peatones con algún sistema de seguridad o bien ensanchando el callejón a costa de la anchura de la rampa de acceso al aparcamiento, que tiene 7 metros de ancho, cuando la rampa de entrada y salida que hay frente a la Caja de ahorros en la plaza de los Jurados tiene 6 metros de ancho y no da problemas de acceso. Esta última solución tampoco es muy costosa pues bastaría con tirar el murete que hace de barandilla del callejón y estrechar la mediana que hay en la rampa entre la salida y la entrada de vehículos, volando la actual acera hasta conseguir un ancho mínimo de 2,20 metros.

¿Como es posible que la justificación de un serio problema de circulación peatonal se base en la existencia de un simplista informe de la policía municipal, no vinculante, y el ayuntamiento se limite a mirar para otro lado frente a las soluciones que existen para corregirlo?.

Los vecinos de estos barrios estamos hartos de ver como se nos ningunea y desprecia al no tenerse en cuenta nuestras necesidades de viabilidad. Si no se soluciona este problema recurriremos a acciones, pacificas por supuesto, pero contundentes, para hacer valer nuestros derechos. Las 1,200 firmas que entregamos a nuestro alcalde, que podían haber sido muchas mas pues se recogieron en tan solo 2 días, no han servido de nada, así que habrá que buscar algo mas expeditivo si fuera necesario.

Fdo: Goyo Sanz