CARTA AL DIRECTOR / Para Juana Largo, por favor

Martes, 30 Abril 2024 08:33

Daniel Rodrigálvarez Encabo responde en esta carta al director a la tribuna firmada por Juana Largo, en la que manifiesta su fe ciega en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y responsabilidad a la derecha del enfrentamiento y el odio que sufre la sociedad española. No es así, según reitera Rodrigálvarez.

Su artículo del pasado día 29 del presente mes parece más una declaración de amor a Pedro Sánchez que un análisis y comentario sobre el período de reflexión que se ha tomado el Presidente del Gobierno para dilucidar si seguiría al frente del ejecutivo o lo dejaría para descansar, dado el enorme esfuerzo al que ha estado sometido.

Digo lo de declaración de amor porque muestra una fe ciega en él, como la de una enamorada en su enamorado, donde parece que nada más ve las afrentas que le hacen la derecha y ultraderecha, pidiéndole que no se rinda, que tiene toda la razón, la cual, según su opinión, nunca está de parte de la derecha. Es tanta la fe que tiene en Pedro Sánchez, no una fe religiosa en Dios al que considera cruel y castigador de sus seguidores y no seguidores, que dice que es lo único que tiene y que lo necesita usted y sus incondicionales seguidoras y seguidores.

Si me lo permite le diré que en España nos está costando madurar democráticamente y sus opiniones y las manifestaciones que han tenido lugar el pasado fin de semana hacia la persona de Pedro Sánchez tienen un tufo totalitario que nos retrotrae a la época de Franco y son como las que recibe Maduro en Venezuela y otros líderes carismáticos. En las democracias consolidadas, la acción política se estructura sobre los partidos políticos y la ciudadanía, cuando corresponde, vota a los partidos de acuerdo con sus programas (“programa, programa...” decía Julio Anguita) y no a los líderes.

Al final se ha resuelto el enigma y, como la marmota Phil de Pensilvania, Pedro Sánchez ha salido de su hibernación para decirnos que va a seguir de presidente del Gobierno, pero no nos ha dicho si ha visto su sombra a no, por lo que no sabemos lo que durará en el cargo.

El respeto democrático, al que también alude en su carta, ya lo establecimos los españoles al votar, casi por unanimidad, más del 90 por ciento, la Constitución Española de 1978, para dejar atrás las afrentas que nos llevaron a la desgraciada y cruenta Guerra Civil. Pero, en esto estará de acuerdo conmigo, fue la izquierda, con José Luis Zapatero y continuando con Pedro Sánchez, quien ha reavivado la funesta llama del enfrentamiento, del odio como usted manifiesta a la derecha, lo que no nos está llevando a ningún buen camino si queremos, como también señala, un país próspero y unido.

Le recomiendo que no deje que anide el odio en su corazón pues a nada bueno le conducirá. Es mucho mejor el amor que el odio, aunque a veces el amor es ciego, como el fanatismo.

Fdo: Daniel Rodrigálvarez Encabo