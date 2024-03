CARTA AL DIRECTOR / Humillante protesta de los ganaderos

Sábado, 02 Marzo 2024 20:18

Blanca Casado expresa en esta carta al director su rechazo a la protesta de los ganaderos ante las puertas de la Delegación Territorial de la Junta, que considera como innecesariamente zafía y humillante y una ofensa a los sentimientos religiosos.

Ayer presencié la innecesariamente zafia y humillante protesta de los ganaderos ante puerta de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Soria .Venían en procesión con una cruz a hombros que parecía una especie de emulación burlona y grotesca, de la que hacen los legionarios de la buena muerte, en la que en el lugar de Cristo habían crucificado calaveras de vaca y diversas clases de animales con cuernos. No entiendo por qué tienen que revindicar sus derechos ofendiendo así a otras personas y a su fe. A pesar de todo creo que se deberá más bien a ignorancia y falta de sensibilidad, porque a ver para qué van a querer ofender a nadie, me pregunto.

Había unos cuantos policías a la entrada del edificio de la Junta. Les dije que la cruz que habían plantado los ganaderos en la puerta era una ofensa a los sentimientos religiosos y que quería denunciarlo. Me dijeron que me fuera a comisaría y cuando me fui a decir a uno de los que parecían cabecillas que si no quitaban eso les iba a denunciar, un policía me cogió muy amablemente del brazo y me dijo que cuidado con provocar incidentes en una manifestación pacífica, que si me sentía ofendida me fuera a denunciar a Comisaría. La verdad es que me pareció un poco exagerado lo del peligro de tumulto, pero aun así obedecí, y allí en comisaría otros policías me dijeron que si me sentía ofendida me fuera al juzgado con procurador y abogado, aunque seguramente archivarían el caso.

Total que me fui pensando que igual hubieran entendido mejor una denuncia por gordofobia, por ejemplo, o por cualquier insulto tonto que me hubieran dedicado, y es que me parece que tenemos la piel muy fina para agresiones superficiales, digamos, y como el caucho, cuando se menosprecia o atenta contra sentimientos religiosos.

Creo que en el caso de la religión mayoritaria de un país, y también de las minoritarias, que merecen el mismo respeto, a los agentes a cargo del orden debería dárseles formación para conocer, identificar y proteger de la ofensa sus símbolos más principales y sagrados, con lo que podrían darse cuenta de que exhibir por la ciudad una crucifixión de calaveras de vacas es un agravio para muchos ciudadanos de derecho. Y de que no es igual una ofensa personal y subjetiva que la utilización degradante de un símbolo que veneran muchas personas, en fin, no lo veo yo tan difícil de entender y creo que se ganaría en respeto a los derechos de los ciudadanos y redundaría en una convivencia más amable y pacífica.

Fdo: Blanca Casado Sáenz