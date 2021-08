CARTA AL DIRECTOR / El puto IBI

Lunes, 16 Agosto 2021 18:42

Gabriel García denuncia en esta carta al director el desfase que sufre el IBI en Soria en la última década. Subir y subir. Los salarios, por contra, no se han incrementado en este tiempo en la misma proporción.

De nuevo, y lo sabía, se ha colado silencioso como todos los años en mi cuenta, le ha dado un tajo y espera de nuevo a noviembre para volver a restar.

Me rasco la cabeza. Pienso y eso por qué, para qué. Me desperezo, estamos a 2021, miro lo que pagaba en 2011 y me asombro.

Vuelvo a desperezarme, cojo las nóminas de 2011 y 2021. Esto no va bien, esto no es justo.

Cojo el móvil, llamo a los amigo de Madrid, Barcelona, a los de Burgos y Zamora. Mis amigos, conocen mi piso, yo los suyos. Seguimos siendo más caros, no hay proporción, son ciudades más densas y ricas y pagan menos. Un amigo, me recuerda. Ya lo publicó el idealista, tenéis uno de los IBIS más caros de España.

Llamo a otros amigos de Soria. ¿Qué vas a hacer Gabi ¿, lo aguantamos todo, me dan los importes de su IBI y saco la calculadora.

Pepe paga en 2011,170€ (0,46€ diarios) y en 2021, 262 € (0,71 € diarios) más 54 %.

Pedro paga en 2011, 270 € (0,75€ diarios) y en 2021, 425 € (1,16 diarios) más 55%.

Juan paga en 2011, 498 € (1,36€ diarios) y en 2021, 811 € (2,22€ diarios) más 63%.

Las nóminas brutas de Pepe, Pedro y Juan eran en 2011 de 20 mil, 37 mil y 50 mil euros anuales. Si les aplico el porcentaje que ha subido el IBI, vamos que no, que ni de coña. Pienso,… bueno como el IBI lo pagamos generalmente en pareja solo aplico el 50% de la subida, pero tampoco. En diez años no nos han subido ni 10 mil, ni 20 mil ni 32 mil euros anuales como ha subido el IBI, ni tampoco la mitad.

Y luego nos quejamos cuando nos suben 10 céntimos la caña, que para tomársela a gusto no hay que hablar del IBI. Y con la caña en la mano el concejal me cuenta que con el IBI recaudado no se pagan las nominas del Ayuntamiento, faltan casi dos millones.

Nos saluda un vecino, le insinúo de lo que hablamos, “no quiero saber nada, no le des vueltas, no tiene solución, no tenemos bemoles, es EL PUTO IBI.

Fdo. Gabriel García