CARTA AL DIRECTOR/ De asesores externos

Sábado, 20 Marzo 2021 07:44

Angel Coronado incide en esta carta al director en la conveniencia de que la contratación del asesor jurídico externo, por parte del Ayuntamiento de Soria, para la solución del expediente urbanístico del Cerro de los Moros, se decida de forma opuesta a como se ha contratado.

Sr. Alcalde: En recíproca correspondencia con el respeto que muestra Ud. con respecto a la opinión de los defensores del Cerro de los Moros como no urbanizable, agradezco su anuncio acerca de la figura del asesor jurídico externo y de la convocatoria del Consejo Sectorial de Urbanismo.

No obstante todo ello y sin perjuicio de lo mismo, me permito comunicarle que según mi modesta opinión, la condición de externo del asesor jurídico del que hablamos es esencial, por lo que no vería conveniente acudir a la convocatoria del Consejo de la mano del citado asesor, de la misma forma y por los mismos motivos que vería inconveniente que por su parte se hiciese lo mismo, según entiendo de sus palabras de la rueda de prensa publicada en este periódico en la que dice textualmente que “ …el Ayuntamiento marcará junto con el asesor jurídico externo contratado la hoja de ruta del expediente del Cerro de los Moros.”

Me permito sugerir que el orden de acontecimientos debería ser, y siempre según mi particular criterio, el opuesto. Convocado el Consejo y convenida la identidad del asesor jurídico a contratar que por eso sería externo, la hoja de ruta habría quedado con ello planteada de forma en que ninguna de las partes en oposición tuviese motivos de suspicacia o queja.

Fdo: Ángel Coronado