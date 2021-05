CARTA AL DIRECTOR / Al alcalde de Fuentecantos

No conozco al alcalde de Fuentecantos. No sé a qué partido político rinde cuentas, o si no las rinde a ninguno. Acaso, aunque tampoco lo sé, si las rinde al césar en aquello que al césar se deba, a Dios en lo que a Dios proceda, y siempre a sí mismo en lo propiamente suyo. En cualquier caso lo hace en reconocimiento a su condición de “joven comprometido”, feliz expresión que resume su texto. No sé nada, absolutamente nada de él. Tampoco lo necesito para poner en forma escrita lo que pienso acerca del mismo, o para ser más preciso, acerca de su artículo sobre “La Libertad”, artículo que titula “Jóvenes ¿Libres?”, publicado recientemente en este mismo medio.

No puedo sino estar de acuerdo con su texto de forma incondicional. El alcalde de Fuentecantos (prefiero referirme a él en su condición de figura pública, esto es, universal, propia de un universo pequeño en lo cuantitativo pero universal en su calidad) distingue bien el universo de una sociedad a la que pertenece, por un lado, de algunos miembros particulares de la misma por otro y a propósito de los cuales marca una distancia. “No son los jóvenes, sino algunos jóvenes”, dice. Y al final apostilla su postura: “A mí no me representan”. Estoy con los jóvenes, dice, lo soy, estoy en su universo y pertenezco a él (al universo reducido de los jóvenes de Fuentecantos, entiendo que dice, pero también, por extensión, creo que se refiere a los jóvenes sorianos, castellanos, catalanes, españoles, europeos, jóvenes del mundo en general), pero no estoy con algunos, sentencia.

¿Y quiénes son esos jóvenes (señor alcalde de Fuentecantos), quienes son unos y otros?

Y aquí vuelvo a citar sus palabras, que decir lo que dice el alcalde de Fuentecantos se puede hacer de muchas maneras, pero una es la suya y es la suya la que quiero citar:

“No estamos educados para saber en qué consiste la libertad, una palabra tan manida en estos últimos tiempos, que algunos intencionadamente han decidido vaciarla de sentido para asociarla a una cerveza o vino ¿Tienen libertad los jóvenes Sorianos que tienen que emigrar para poder estudiar? ¿Tenemos libertad cuando en vez de becarios somos trabajadores no remunerados? ¿Tenemos libertad cuando la edad de emancipación de los jóvenes se sitúa en los 30 años?”

Y poco más que añadir. Poco más. Apenas esto: vivo en Soria, pero envidio a los habitantes de Fuentecantos. Permítame, Sr. alcalde de Fuentecantos, parafrasearle por mi cuenta añadiendo la dosis de ironía que ahora y en esto necesita: ¿Tenemos libertad los habitantes de Soria para emigrar a Fuentecantos en busca de un alcalde de los de verdad? ¿No tiene derecho la facción de los machadianos a que nuestro alcalde nos diga no estar con nosotros en lugar de decirnos que si no nos dice porque no quiere disgustarnos y que quiere redimirnos de tanto disgusto, que para eso está él y por eso lo dice y no quiere que lo digamos nosotros, a riesgo de ser envenenados? ¿No tenemos derecho los machadianos a serlo sin ayuda de nadie

En mi opinión, un alcalde de verdad es el que sabe distinguir entre el universo de sus administrados y un partido, una opinión, un criterio particular de dicho universo, una facción del mismo a la que sin olvidar, y por eso con franqueza, dice no estar con ella.

Y ahora solo esto que añadir: envidio a los habitantes de Fuentecantos, pero no es esto lo que justifica lo dicho. Cierto es que aprovecho la ocasión para ello, y lo haría una y mil veces más, que ocasiones existen de sobra para ello, pero eso no quita lo principal. Y lo principal es darle las gracias por su ejemplo de franqueza y equidad, Sr. alcalde de Fuentecantos.

Fdo: Ángel Coronado