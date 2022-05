Barcones resalta inversiones en seguridad en la provincia

Viernes, 13 Mayo 2022 11:02

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha resaltado el compromiso del Gobierno de España con la Guardia Civil, con el que, a su juicio, ha habido un "antes y un después" en dotación de medios en la provincia de Soria.

Barcones, acompañada por el subdelegado en Soria, Miguel Latorre, y junto al teniente coronel de la Comandancia de Soria, Andrés Velarde, ha presidido esta mañana la celebración en esta provincia del 178 aniversario de la fundación de la Guardia Civil.

Barcones se ha referido en su alocución al compromiso del Gobierno con mejorar las condiciones de los guardias civiles, "algo que se ve reflejado en el lugar que nos encontramos. Esta Comandancia de la Guardia Civil va a recibir una inversión de 7,5 millones de euros para su rehabilitación. El Ministerio del Interior está construyendo ya un nuevo cuartel en San Esteban de Gormaz. También van a ser remodelados con importantes inveresiones los cuarteles de Almazán, Berlanga de Duero, Gómara y Abejar".

Además ha recordado que se está construyendo una nueva Comisaría de Policía, tras dos décadas de proyectos y anuncios en Soria, e igualmentee se ha abierto un nuevo centro penitenciario, aunque con sólo uno de los ocho módulos existentes.

"Los edificios de Seguridad del Estado, los inmuebles del Ministerio del Interior en la provincia viven un antes y un después con este Gobierno, que no olvida que el dinero que se destina a la seguridad no es un gasto, es una inversión en derechos y libertades, porque no hay libertad sin seguridad", ha resaltado.

La delegada ha intervenido en el acto militar para felicitar a esta institución por “haber sabido convertirse en un fiel garante de nuestros derechos y libertades” y ha puesto en valor su trabajo diario.

“Nos preciamos de vivir en una de las provincias más seguras de España. Pudiera parecer que es fácil mantener la tranquilidad en la apacible Soria, en la despoblada Soria. Pero precisamente ahí radica la dificultad”, ha resaltado.

“Pese a estas dificultades, –ha añadido Barcones– nuestras Fuerzas y Cuerpos para la Seguridad del Estado, y aquí incluyo también a la Policía Nacional, mantienen a Soria entre las provincias con menos tasa de criminalidad del país. Cerrábamos 2021 con una tasa de delincuencia de 28 infracciones penales por cada mil habitantes, muy por debajo de las 41 de España, uno de los países más seguros de la Unión Europea”.

Finalmente, la representante del Gobierno de España en Castilla y León ha agradecido a la Guardia Civil su esfuerzo, profesionalidad y valor para que “todos los sorianos y sorianas, todos los españoles y españolas, vivamos un poco mejor”, y ha pedido que a los ciudadanos que el compromiso sea recíproco.

“Hoy es también un buen día para renovar o incluso aumentar los compromisos. No sólo los de la Guardia Civil hacia la ciudadanía sino también los de toda la sociedad para con nuestras fuerzas de seguridad. Todos debemos ser corresponsables a la hora de mantener los niveles de libertad y de tranquilidad que se respiran en Soria”.