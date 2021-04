ASOHTUR reclama calendario para actuar con previsión

Martes, 27 Abril 2021 15:58

El presidente de la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR), Pablo Cabezón, ha exigido este martes a la Junta que flexibilice las medidas "injustamente impuestas" y dé un calendario para que la hostelería pueda conocer qué le depara el futuro y poder actuar con previsión.



"Es perverso que la consejera de Sanidad esté lanzando amenazas sobre el sector ante el final del estado de alarma", ha asegurado este martes en un comunicado Cabezón.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, no ha detallado los planes del Ejecutivo para después del 9 de mayo, pero sí ha advertido que las limitaciones a la hostelería están encima de la mesa.

"¿Compramos género? ¿Levantamos ERTEs? ¿Se dignará la señora Casado a decirnos qué hacer o tendremos que, como hasta ahora, sacar la bola de cristal?", se ha preguntado en voz alta el presidente de la patronal hostelera de Soria.

Para Cabezón, gobernar con amenazas hacia un sector "agónico" es una "ruindad", sobre todo cuando ha sido la propia Junta la que ha dado la puntilla a la hostelería con una de las gestiones "más restrictivas y menos eficaces de España".

El presidente de ASOHTUR ha pedido a la Junta que pacte con las patronales provinciales un calendario y medidas inmediatas que les ayuden a encarar la nueva temporada de comuniones y bodas con garantías de viabilidad.

Cabezón ha asegurado que no se explica cómo la Junta ha rechazado medidas, como la planteada por ASOHTUR, de considerar los contratos existentes en materia de banquetes como justificación para los viajes.

"¿Acaso sabe la consejera cuántas bodas y eventos en el exterior, absolutamente permitidos, estamos perdiendo porque los descendientes de sorianos residentes en otras comunidades no pueden venir a la prueba del banquete que tenía contratado pese a tener documentos que daban fe de ello?", ha preguntado el presidente de la sectorial soriana.

La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) ha reclamado una semana más el levantamiento del cierre decretado en Soria al que esta semana se suma Almazán y la sustitución de medidas "simplistas" por otras "eficaces" tanto para la salud, como para la economía de los negocios de hostelería.

"Nos faltan ya las palabras para calificar el afán de protagonismo del vicepresidente, Francisco Igea, y de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que rozan el histrionismo en su gestión de esta crisis sanitaria", ha acusado Cabezón.