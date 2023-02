Antigona recomienda a joven abofeteada que denuncie

Jueves, 02 Febrero 2023 16:43

La presidenta de la asociación Antigona, Pilar de la Viña, ha recomendado este jueves a la joven que recibió una bofetada de su pareja en un video difundido en TikTok que busque apoyo de profesionales para solucionar su situación, porque, a su juicio, está siendo maltratada desde hace tiempo.

“Quizá no tenga apoyo profesional y familiar, y por eso no denuncia, pero tendría que pedir ayuda; acudir a la Comisaría y denunciar, y si no, acudir a los Servicios Sociales del Ayuntamiento y la orientan”, ha aconsejado.

De la Viña, que es psicóloga de profesión, ha señalado que hay recursos y la pueden ayudar a ella y a su hijo en Soria, pero para ello es necesario que denuncie su situación.

En este sentido ha recordado que Rachida, una de las mujeres asesinadas por su pareja en Soria, estuvo “tapando” a su marido como que no la maltrataba “y fue quien la mató”.

“Es muy peligroso estar en la situación que está ella”, ha advertido.

De la Viña ha apuntado que las redes sociales se han convertido para muchos usuarios en una herramienta de “exhibicionismo”.

En el último video que ha colgado la mujer agredida, Simona, en Tiktok, asegura que su marido le ha pegado dos palizas, pero a la vez ha negado que el juzgado le pusiera medidas de protección.

“No es tan raro. La maltratada es siempre otra, en estas situaciones. A mi me han dado una paliza, pero eso no es nada, dicen. Porque luego es buen hombre, buen padre… me trae dinero a casa”, ha apuntado.

De la Viña ha señalado que la exposición pública, y las contradicciones continúas en las que han incurrido, le hacen un “flaco favor” a ella y a todas las mujeres maltratadas.

Simona, de 23 años y nacionalidad búlgara, ha mantenido una conversación con otra persona en Tiktok, en el que asegura que no ha recibido maltrato físico o psicológico de su marido, nunca en la vida, pero ha reconocido que sí le ha recibido “dos palizas”.

En la vista del juicio rápido celebrado ayer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 con competencias en materia de Violencia sobre la Mujer, el acusado se acogió a su derecho a no declarar y también lo hizo la víctima, que además renunció a cualquier medida de protección, a contar con asistencia letrada y a ser reconocida por el médico forense.

La Fiscalía ha pedido, para el juicio que se celebrará el 21 de febrero, un año de prisión por un delito de maltrato de los artículos 153.1 y 153.3 y la privación del permiso para portar armas durante tres años y la prohibición de acercarse y comunicarse a la víctima durante el mismo periodo de tiempo