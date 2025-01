Vox presenta recurso contra la última Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Soria

Martes, 14 Enero 2025 12:55

El grupo Vox ha presentado un recurso potestativo de reposición en el Ayuntamiento de Soria contra la Oferta de Empleo Público (OPE) publicada el pasado 8 de enero en el Boletín Oficial de la provincia (BOP) y el 9 de enero en el BOCyL.

El documento presentado solicita a la Junta de Gobierno Local, órgano que aprobó la citada OPE 2024 el pasado 30 de diciembre, que proceda a la suspensión de la ejecutividad del acuerdo por considerarlo nulo al carecer de un documento explicativo de cuál ha sido la tasa de reposición máxima permitida y de su adecuación a la misma.

Para la edil de Vox Sara López éste es un documento explicativo “esencial” que exige el art. 20 de la Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, (prorrogados en el 2024).

Así mismo, desde Vox han señalado en un comunicado que el artículo 172 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, (ROF), que establece la necesidad de informes a cargo del jefe de la dependencia concernida para la adopción de dictámenes de las juntas y comisiones informativas.

El citado articulo establece que estos informes explicativos preceptivos deben exponer los antecedentes y disposiciones legales en los que se basan y, como indicó anteriormente Sara López “la OPE 2024 fue presentada y dictaminada sin ningún informe explicativo”.

“¿Cómo se ha calculado la tasa de reposición y cómo se justifican las 10 vacantes ofertadas? ¿Por qué han sido 10 y no otra cifra? ¿Por qué no han convocado la plaza de intendente de la policía local que a nuestro juicio tiene más urgencia? La OPE 2024 nos fue presentada de viva voz en la comisión informativa y sin ningún tipo de documentación previa, con la excusa de una urgencia que no entendemos. Además, lo han aprobado con una clamorosa falta de acuerdo en el proceso negociador”, ha cuestionado López.

La edil ha explicado que alberga muchas dudas al respecto de que este recurso de reposición prospere dada “la falta de interés” mostrada por el equipo de gobierno a la hora llegar a acuerdos consensuados con el resto de grupos políticos. Sin embargo, ha señalado que VOX va a seguir con su tramitación en otras instancias si no es tenido en cuenta.

Desde VOX han manifestado reiteradamente su desacuerdo con diversas acciones efectuadas por el equipo de gobierno de Carlos Martínez al frente de los recursos humanos del ayuntamiento de Soria.

Recientemente se han mostrado muy críticos con el proceso iniciado para la aprobación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo, RPT, por considerar igualmente que los expedientes se presentan sin las debidas justificaciones explicativas y documentales.

“Es un desastre, llevan cuatro legislaturas con mayoría absoluta y no han aprobado una RPT desde hace más de 10 años. Se dicen muy feministas y no tienen aprobado el plan de igualdad de su personal y el proceso de estabilización para reducir la temporalidad lo están gestionando como todo lo relacionado con personal: tarde, mal y nunca” ha sentenciado López.