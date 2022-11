Remacha: "El San Andrés sigue con goteras"

ra reparar las goteras de la cubierta con un presupuesto de 275.411,77€ IVA incluido. Se adjudicó en marzo del 2021 pero, varios meses después, la empresa adjudicataria solicitó no ejecutarlo por la subida del precio de los materiales necesarios. El equipo de gobierno socialista aceptó su renuncia y en agosto licitó un nuevo contrato con un presupuesto mayor: 326.213,77 € IVA incluido.

Este segundo contrato se adjudicó a otra empresa en septiembre del año pasado con la promesa de acelerar el proceso para intentar comenzar la temporada deportiva de otoño-invierno 2021-22 con la cubierta reparada. No fue posible; las obras no comenzaron hasta mayo de este año por lo que ha sido en la presente temporada 22-23 cuando se ha podido comprobar si la cubierta estaba bien reparada. Pero no, tal y como informa el Portavoz Popular, las últimas lluvias de estos días han demostrado que sigue teniendo filtraciones.

“La cubierta del San Andrés se cae a pedazos y sigue con goteras. ¿Cómo es posible que ocurran estos hechos?”, se pregunta Muñoz Remacha. “Los sorianos hemos asumido un coste de 326.000 euros porque el equipo de gobierno no exige a las empresas que asuman sus responsabilidades. No lo hizo en su día con la empresa constructora, esperamos que sí lo haga ahora con la empresa encargada de la reparación” afirma.

“Además este peligroso incidente demuestra que no están haciendo un adecuado control, antes de recepcionar una obra hay que comprobar que está bien hecha. Una vez más asistimos al desgobierno del grupo socialista en el Ayuntamiento de Soria”, concluye el Portavoz Popular.