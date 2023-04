Redondo: "Seguimos sin avances en personal en el Ayuntamiento"

La concejal del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, Begoña Redondo, ha señalado que “no se ha avanzado nada en materia de personal” en el Ayuntamiento de Soria y ha repasado algunas de las tareas que han quedado pendientes en este departamento en los últimos cuatro años.

“Ha pasado la legislatura sin elaborar ni el Manual de Funciones, ni la Descripción de los Puestos de Trabajo, ni la RPT, ni el Plan de Igualdad. Además, llevan 4 años sin convocar la Comisión de Formación, el Comité de Seguridad y Salud, y sin dar cuenta de asuntos de PRL, ni de formaciones. Tampoco han negociado los Convenios Colectivos de personal laboral y funcionario y encima los están incumpliendo. Con todos estos incumplimientos podemos decir que no hay nada que celebrar este 1 de mayo”, ha resumido Redondo en un comunicado.

Redondo ha hablado de la última Oferta de Empleo Público anunciada por el Ayuntamiento.

“Se convoca para cumplir las medidas contra con la temporalidad que establece la última Reforma Laboral, por lo que esperemos que ayude al equipo de gobierno a cumplir su propio compromiso de que la temporalidad no exceda del 5% en la plantilla municipal”, ha explicado.

Redondo ha apuntado que este compromiso está recogido en el convenio del personal laboral municipal y respecto al mismo ha señalado: “resulta curioso y sorprendente cuando el equipo de gobierno subcontrata servicios que tendrían que hacer trabajadores/as que deberían estar incluidos en la plantilla del ayuntamiento”

Redondo ha recordado que su grupo político ha pedido en numerosas ocasiones que el Ayuntamiento lleve a cabo una oferta de empleo público que permita una adecuada prestación de servicios a los ciudadanos de Soria.

Y ha añadido que el PP exige además que la OPE garantice el acceso al empleo en condiciones de igualdad de oportunidades, con la máxima publicidad, y mediante procedimientos objetivos”.

Relación de puestos de trabajo

La edil Popular ha recordado que el equipo de gobierno del partido socialista se comprometió, incluso en un Pleno, a presentar los presupuestos municipales acompañados de una nueva Relación de Puestos de Trabajo

“La última RPT se aprobó hace 10 años y desde el Grupo Popular consideramos imprescindible hacer una nueva porque, en todo este tiempo, han cambiado muchas tareas por la incorporación de nuevas tecnologías, programas informáticos, etc. Como en cualquier otro entorno de trabajo, muchas funciones que se venían desempeñando se han dejado de hacer y se habrán añadido otras que antes ni se conocían. Puestos de trabajo que no existían se han tenido que crear para poder dar un servicio a la ciudadanía”, ha manifestado.

Redondo también ha recordado que el Manual de Funciones del Ayuntamiento es del año 2005 y ha señalado que “se debería actualizar porque su puesta al día ayudaría mucho en la elaboración de la RPT. Es importantísimo hacer una nueva descripción de los puestos de trabajo y la valoración de los mismos para conocer las exigencias de conocimientos, la iniciativa, la autonomía, así como la complejidad de las tareas y las responsabilidades de cada puesto”.

Comisión de formación y convenios

La concejal ha continuado repasando las tareas pendientes.

“Tampoco se ha convocado la Comisión de Formación y además se está denegando la realización de determinadas formaciones laborales que repercutirían en beneficio de la ciudadanía. No se ha avanzado nada en los Convenios Colectivos de personal laboral y funcionario, pese a llevar denunciados desde enero de 2016, y la parte social continuamente recrimina que se están incumpliendo, sobre todo en cuanto al pago del fondo sociosanitario”, ha señalado.

Redondo continúa con el Plan de Igualdad.

“El equipo de gobierno presume mucho de Igualdad, pero las trabajadoras del ayuntamiento no les deben de importar ya que, a fecha de hoy, no se ha elaborado ni registrado el Plan de Igualdad obligatorio por ley desde hace años. El Comité de Seguridad y Salud no se reúne desde hace casi tres años, y a pesar de haber solicitado la incorporación de un/a Técnico/a de PRL a la plantilla solo ha habido 2 contrataciones de 6 meses", ha explicado.

Por último ha asegurado que “convocan la Mesa de Negociación con asuntos que deberían de ir a Comisión Paritaria y viceversa, y esto, por ejemplo, ha dado lugar a conflictos colectivos como es el caso de los calendarios laborales de 2022, ya que a fecha de hoy todavía no se han aprobado los de algunas dependencias del Ayuntamiento. Por todas estas razones podemos concluir que no se ha avanzado nada en materia de personal en el ayuntamiento de Soria.”